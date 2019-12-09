Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine seminer dizisi

Trakya Üniversitesinde düzenlenen Hasta Hakları Semineri; Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörü Dr. Ceren Yöndem, Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü'nden Deniz Solakoğlu, Şebnem Tevattepe Ezmen ve Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hasta Hakları Birim Sorumlusu Eğitmen Birgül Sel tarafından verildi.

Seminer dizisinin ikinci kısmında, Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Organ Bağışı Sorumlusu Hakan Meyva ve Sevcan Kes tarafından organ bağışının önemi, organ bağışının ne olduğu ve hastanın sahip olduğu haklar üzerine öğrencilere bilgi verildi.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve organ bağışına teşvik etmekle beraber organ bağışının hayat kurtarmasına dikkat çekildi.