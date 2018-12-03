Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğundan anlamlı çalışma

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu (TÜSAT), Edirne'nin Keşan ilçesi Mecidiye köyündeki İbrice Limanı'nda, su altı temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Memi, Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Baltacı, TÜSAT Başkanı Ali Korkmaz, TÜSAT Başkan Yardımcısı Onur Çelik, Dalış Eğitmeni Uğur Çelik ile Dalıcı Gamze Büyük, Serra Özyurt, Furkan Kahrıman, Batuhan Demirata ve Altan Ülger'den oluşan 10 kişilik dalgıç ekibiyle gerçekleştirilen çalışmada; cam, plastik şişe, bardak, balık tutmak için kullanılan misina gibi çeşitli atıklar denizden çıkarıldı.

Çalışma sonunda çıkarılan atıklar tek tek incelenerek, içlerindeki deniz canlıları ayıklandı ve yeniden denize bırakıldı. Ayrıca çalışmalara katılan TÜSAT 1 yıldız dalış eğitmenleri Ali Korkmaz ve Uğur Çelik ile 3 yıldız dalıcılar Onur Çelik ve Gülsün Memi, temizlik öncesi bölgede inceleme dalışı gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu Başkanı ve dalış eğitmeni Korkmaz "İbrice Limanı'nda 1 günde 10 dalgıç ile 3 dalış gerçekleştirerek yaptığımız temizliklerde, doğal dokuya zarar vermemeye çok özen gösterdik. Denize düştükten belli bir süre sonra atıkların üzerine canlılar yuva yapmaya başlıyor. Temizliğe başlamadan önce atıkların üzerindeki yuva alanlarını video ve fotoğraf çekerek tespit ettik. Temizliğe başlarken de atıklar yukarıya çıkartılmadan mümkün olduğunca su altında bu canlılardan arındırmaya çalıştık. Trakya Üniversitesi Sualtı Topluluğu olarak gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için bu tarz sosyal sorumluluk etkinliklerine devam edeceğiz” dedi.