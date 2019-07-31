Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve ETSO işbirliğinde liderlik eğitimi verildi

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu, eğitmen olarak katıldığı programda Liderlerin Ortak Özellikleri, Liderlik ve Kişilik, Takım Üyelerini İkna Etme ve Yönetme, Çatışma Yönetimi İş Stresi Yönetimi başlıklarını ele aldı. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu eğitimin, yönetici ve yönetici adaylarına liderlik tutumunda gelişmeyi sağlamak, planlama yapmayı öğretmek ve nitelikli iş performansı oluşturmayı geliştirmek amacıyla yapıldığını ifade etti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt "Günümüzde organizasyonlar, örgütler ve şirketler işlerin yürümesi için liderlere ihtiyaç duyarlar. Bizler bu düşünceler ile üyelerimizin gelişime katkı sağlayacağını düşündüğümüz liderlik eğitimini tamamladık. Uygulamaların da yapıldığı ve oyunlar ile neşeli bir eğitim gerçekleştirdik. Katılımın da yoğun olduğu bir eğitimdi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin çeşitli eğitimler ile niteliklerinin artarak gelişeceğini düşündüğümüz, her türlü kişisel gelişim aktivitelerine yıl boyu devam edeceğiz" dedi.

Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi Sürekli Eğitim Merkezi'nin şehrin ve bölgenin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirterek, “Sürekli Eğitim Merkezi olarak şehrimizin ve bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek her türlü alt yapıya sahibiz. Bu kapsamda bölgemizin kurumlarıyla beraber çalışarak kurumlarımızın ve şehrimizin gelişimine katkı sunuyoruz. Eğitimlerimiz ve ortak projelerimiz artarak devam edecektir” dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz Trakya Üniversitesi olarak şehrimize ve bölgemize hizmet etmek, sorunlarına çözüm üretmek için her zaman hazırız. Bu kapsamda kamu- sanayi- üniversite arasında çeşitli iş birliği protokolleri imzaladık. Trakya Üniversitesi olarak şehirden gelecek istek ve taleplere çözüm üretebilecek kapasiteye sahibiz. Üniversite olarak şehrimizin, bölgemizin her zaman yanındayız. Gerçekleştirilen bu eğitimin de yönetici ve yönetici adayları için büyük bir kazanım olduğunu düşüyorum. Bu tarz projelerle, değerli hocalarımızla birlikte şehrimize ve bölgemize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Programın sonunda eğitime katılan 50 kişiye sertifikaları verildi.