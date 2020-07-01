Trakya Üniversitesi TÜBİTAK Başkanı Mandal'ın yer aldığı programa katıldı

Ahmet Hamdi Zafer, Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Semiha Öztuna ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Serdar Özer, Öğr. Gör. Dr. Engin Meriç ve Öğr. Gör. Necla Sevinir Bakla ile birlikte Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen çevrimiçi bilgilendirme toplantısına katıldı.

TÜBİTAK tarafından daha önce çağrıya açılan “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Programı” ve “Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı” kapsamında TÜBİTAK'ın ulusal destek programları gündemiyle düzenlenen toplantıya, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı Oğuz Özbay ve TÜBİTAK Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Koordinatörü Dr. Alp Eren Yurtseven katıldı. Trakya bölgesinde bulunan üniversiteler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri, KOSGEB İl Müdürlükleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, AR-GE Merkezleri ve Teknopark firmaları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, TÜBİTAK'ın “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme” ve “Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme” programları tartışmaya açılarak, katılımcıların bu konudaki görüşleri alındı ve gelen sorular cevaplandı.

Bölgesel üretim ve sanayi için yeni teknoloji edinmede çok yararlı araçlar olacağı öngörülen programlara ilişkin değerlendirmelere yer verilen toplantıda, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımı ile araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarımının sağlanması ele alındı. İlgililer, TÜBİTAK'ın söz konusu programlarla ilgili çağrılarına https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi ile https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-patent-tabanli-teknoloji-transferi-destekleme-cagrisi adreslerinden ulaşabiliyor.