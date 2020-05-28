Trakya Üniversitesi ve SAYRED'den “Sanat Eve Sığar” uluslararası karma sanal sergisi

Küratörlüğünü Trakya Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ersan Sarıkahya'nın, grup koordinatörlüğünü ise Ressam Müberra Bülbül'ün üstlendiği “Sanat Eve Sığar” adlı uluslararası karma sergi, https://youtu.be/i1ymxSZCD5A adresinde izleyicilerin beğenisine sunuldu. Covid-19 ile mücadele sürecinde “Evde Kal, Hayatta Kal, Sanatla Kal” mesajı ile “Evde Kal” çağrısına destek olmayı amaçlayan sergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve SAYRED işbirliğiyle hazırlandı. Sergiye 30 Mayıs tarihine kadar https://youtu.be/i1ymxSZCD5A linkinden ulaşılabiliyor.