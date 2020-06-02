Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin 2+2 ortak lisans programı mimarlık bölümü yeni öğrencilerini bekliyor

Türkiye'nin Balkanlara en çok hizmet veren eğitim kurumu Trakya Üniversitesi, bölge üniversiteleri ile olan iş birliğini ortak lisans programları ile daha da güçlendirerek, öğrencilere iki ayrı ülkede, uluslararası standartlarda bir eğitim olanağı sağlıyor. Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi ile “Uluslararası Ortak Lisans Programı” (UOLP) çerçevesinde açılan Mimarlık bölümü ile öğrenciler, hem iki farklı ülkede eğitim alma hem de iki farklı üniversitenin diplomasına sahip olma imkanına erişiyor.

Trakya Üniversitesi'nin; YÖK denkliğine sahip, ÖSYM Kılavuzunda yer alan Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi ile gerçekleştirmiş olduğu iş birliği, Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki akademik ortaklığa önemli bir katkı sağlıyor. Bölge üniversitelerinin akademik niteliğinin yükseltilmesi ve ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayan Trakya Üniversitesi, UOLP ile Balkanlarda üniversite eğitimine yeni bir soluk getiriyor. 2020-2021 ÖSYM Kılavuzu'nda yer alacak, İngilizce eğitim verilen Mimarlık bölümüne kayıt olan öğrenciler, öğrenimlerinin 2 yılını Trakya Üniversitesi'nde 2 yılını ise Kuzey Makedonya'da Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde tamamlayarak, iki ülkede de geçerliliği olan diplomalarını almaya hak kazanıyor.

Balkanlarla iş birliğini yeni bir boyuta taşımaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Eğitim; sınırları belirlenmiş, durağan yapılara mahkûm edilemeyecek kadar güçlü bir olgu. Yaşamış olduğumuz son süreçle birlikte yepyeni bir dünyanın kapılarını aralarken, Trakya Üniversitesi olarak dönüşümün öncüleri arasında yer alma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sınıf ortamından dijitalleşmeye evrilen bu süreç içerisinde geleneksel eğitim anlayışlarını geliştirmemiz gerekiyor. Geleceğin eğitimine bugünden başlamak ve yükseköğretim kalitemizi sınırlarımızın dışına ulaştırmak için iş birliklerimizi farklı bir boyuta taşıyoruz. Uluslararası Balkan Üniversitesi ile imzaladığımız protokollerle öğrencilerimize, Mimarlık programında, ikişer yıl karşılıklı olarak eğitim vereceğiz. Eğitim-öğretim hayatlarını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz dört yılın sonunda her iki ülkede de geçerliliği olan çift diploma sahibi olacaklar. Balkan üniversiteleri ile gerçekleştirdiğimiz bu ortak lisans programlarına yakın zamanda diğer Balkan üniversitelerini de dahil ederek iş birliklerimizi yaygınlaştıracağız. Balkanlar söz konusuysa Trakya Üniversitesi, tüm birikim ve donanımı ile yeni adımlar atmaya hazırdır. Bu vesileyle 2+2 Mimarlık programımızın, yeni öğrencilerini heyecanla beklediğini hatırlatarak, başta Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem olmak üzere, iş birliği protokolünde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.