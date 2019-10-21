Trakya Üniversitesi yeni üyelerine "merhaba" dedi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Balkan Kongre Merkezi'nde organize edilen “Üniversiteye Merhaba” gecesinde öğrenciler, yeni bir şehirde yeni bir yaşam kurmanın kaygısını unutarak arkadaşları ile birlikte unutulmaz bir akşam geçirdi. Balkan Kongre Merkezi fuaye alanında Trakya Üniversitesi Gençlik Bandosu tarafından eğlenceli ezgilerle karşılanan öğrenciler, ardından ana salonda Modern Dans Topluluğu tarafından sergilenen dans gösterisini izledi. Dans gösterinin ardından sahne alan Çizgi Grubu ile eğlencenin katlandığı etkinlikte, Dörtxdört grubunun sahne alması ile öğrenciler muhteşem bir gece yaşadı.