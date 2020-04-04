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Trakya Üniversitesi yönetimi toplantılarını dijital ortama taşıdı

Trakya Üniversitesi, Covid-19 virüsü tedbirleri kapsamında, yönetsel çalışmalarını dijital ortamda sürdürüyor.


Üniversite yönetimi, periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarının sonuncusunu dijital ortamda gerçekleştirdi.



Telekonferans sistemi aracılığıyla Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu ve Senato üyeleri tüm gündem maddelerini görüşerek karara bağladı. Toplantılar sırasında ayrıca, Covid-19 ile mücadele kapsamında Trakya Üniversitesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar da değerlendirildi.



Yönetim Kurulu ve Senato üyelerine sosyal izolasyon konusunda tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, alınan tedbirler kapsamında toplantıları video konferans yoluyla gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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