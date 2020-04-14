Trakya Üniversitesi yönetimi, YÖK Başkanı ile dijital toplantıya katıldı

Dr. Erhan Tabakoğlu ve rektör yardımcıları, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile dijital ortamda gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Başhekim Prof. Dr. Abdullah Taş ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve diğer üniversite rektörleriyle, gündeme yönelik son gelişmelerin ve alınan tedbirlerin görüşüldüğü dijital toplantıda bir araya geldi.

Üniversitelerde Covid-19 pandemisine yönelik alınan tedbirler, eğitim-öğretimin dijital ortama taşınması, e-ders platformlarının güçlendirilmesinin yanı sıra üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde devamına yönelik görüşlerin ifade edildiği toplantıda, Dr. Erhan Tabakoğlu söz alarak, Trakya Üniversitesi'ndeki tedbirler ve hastanedeki son durum hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantı, katılımcı üniversite rektörlerinin, hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vermesi, yaşanılan sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılması ve yapılan genel değerlendirmenin ardından sona erdi.