Trakya Üniversitesinde 11. Uluslararası Sinan Sempozyumu gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından 2005 yılından bu yana Mimar Sinan anısına düzenlenen Uluslararası Sinan Sempozyumu'nun 11'incisi, Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Edirne Valiliğinin iş birliğiyle Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından organize edilen, mesleki, akademik ve uluslararası platformda bilgi paylaşımını geliştirmek amacı ile her yıl farklı temaların tartışmaya açıldığı sempozyumun bu yıl ki başlığı “Mimarlık ve Ekonomi” oldu.

Mimar Sinan'ın ölümünün 431'inci yılında, Trakya Üniversitesi Makedonya Yerleşkesi'nde gerçekleşen "11. Uluslararası Sinan Sempozyumu"nda, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınan Büyük Usta'nın eserlerinin ele alınmasının yanında ekonomik faktörlerin tasarımda, yapı üretiminde, korumada, kent ölçeğinde, sürdürebilirlik alanında ve rekreatif alanlardaki etkilerinin tartışılması hedeflendi. Uluslararası ölçekte gerçekleşen ve Sinan Haftası etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından geleneksel hale getirilen sempozyumda, alanında önemli çalışmalar yapmış, mimarlık tarihimize ışık tutan bilim insanları, uzmanlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden oluşan 150'ye yakın kişi, 50 kadar sözlü bildiri, poster sunumu, workshop ve sergi sunumları ile bilime ve sanata katkıda bulundu.

Osmanlı Devleti'nin baş mimarı Mimar Sinan anısına 11-12 Nisan tarihleri arasında, Büyük Usta'nın “Ustalık Eserim” dediği Selimiye Camii'nin gölgesinde yer alan Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda başlayan sempozyumun açılışına Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Özgüven, dekan yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan sempozyumda Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Kuarteti'nin sunduğu müzik ziyafetinin ardından Trakya Üniversitesi tanıtım filmi izlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu konuşmasında Mimarlık Fakültesi'nin, Trakya Üniversitesine en çok yakışan fakülte olduğunu belirttiği konuşmasında "Edirne, en güzide ve nadide eserleri ihtiva eden, kadim medeniyetimizin eşsiz nüvelerini taşıyan tarihi bir kent. Tarih boyunca pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan, bunların mimarlık izlerini taşıyan ve hissettiren bir yer. Osmanlı'nın ilk eserleri ile en muhteşem eserlerini bir arada barındıran köprüleri, kervansarayları, camileri ile birçok mimari eseri ile eşsiz bir eğitim üssü. ‘Edirne Açık hava Amfisi Geleceğin Mimarlarını Yetiştiriyor: Osmanlı Kültür Mirası' projesini değerli hocalarımızın katkılarıyla üç yıldır sürdürüyoruz. Bu projeyle ülkemizin pek çok farklı şehrinden öğrencilerimizi Edirne'de ağırlıyor, teorik ve kültürel miraslarımızı tanıttığımız pratik eğitimler ile medeniyetimizin matematikte, fizikte, sanatta ve mimarlıkta ne kadar ileriye gittiğini gösteriyoruz. Bu mirasın korunmasını ve devamlılığını ilke edindiğimiz eğitim anlayışımızla geleceğin mimarlarını yetiştiriyoruz. Bu kapsamda düzenlenen sempozyumların çok önemli olduğunu düşünüyor, emeği geçen hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini aktardı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ayrıca "Trakya Üniversitesi ‘Geleceğim Sensin Korosu' öğrencilerimizden yedi kişilik bir ekip, aldığı davet üzerine Strazburg'da Avrupa Konseyi'nde bir konser verdi. Trakya Üniversitesi için bu tarihi günde, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu, Kıbrıs'ta Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Gazimağusa Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlementeri Hamza Ersan Saner ile bir araya geldik. Avrupa Konseyi'nde bir Trakya Üniversitesi mezunu ile karşılaşmak bizleri çok mutlu etti. Değerli hocalarımıza kendisinin selamlarını iletiyorum ve mezunlarımızı da güzel yerlerde göreceğimizi ümit ediyorum" dedi.