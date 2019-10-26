Trakya Üniversitesi'nde ağaçlandırma seferberliği

Üniversitenin farklı yerleşkelerindeki uygun alanların ağaçlandırılması çalışmaları kapsamında, Edirne Orman İşletme Genel Müdürlüğünün katkılarıyla binlerce fidan toprakla buluşmaya hazırlanıyor.

Ağaçlandırma seferberliğine ilişkin Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Kamil Elitez, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Rektörlük makamında bir araya geldi. Ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin de bulundu.

Ziyaret kapsamında, Trakya Üniversitesi ve Edirne Orman İşletme Genel Müdürlüğü iş birliği ile merkez ve ilçe yerleşkelerde ağaç dikimine elverişli yerlerin, uygun türlerde fidanlarla ağaçlandırılması ve peyzajı ile ilgili çalışmalar hakkında bir değerlendirme yapıldı. Daha yeşil bir Türkiye ve üniversite kampüsleri için orman alanlarını çoğaltmak, çevre değerlerini korumak, ağaç ve yeşil sevgisini toplumun her kademesine yayarak çevre bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde, Trakya Üniversitesi eğitim sahaları ve kampüs alanlarına 2 binden fazla fidan ekilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında, Trakya Üniversitesinde ağaçlandırılacak sahaların toprak analizleri, ağaçlandırmaya uygun alanlar için ağaçlandırma, toprak muhafaza uygulama ön etüt raporu ve dikilmesi planlanan fidanların temini Edirne Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak. Yerleşke alanlarının gelişimi ve ihtiyaçları doğrultusunda yapısal ve bitkisel peyzaj çalışmalarına hız katan Trakya Üniversitesi, bu eğitim öğretim döneminde öğrenci olmaya hak kazananlar için de fidan dikim etkinliğine imza atacak. 11 Kasım 2019 Pazartesi günü, saat 11.11'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, “81 İlde Genç Yaşlı El Ele, Aynı Anda Farklı İllerde 11 Milyon Fidan Toprakla Buluşturuluyor” sloganıyla gerçekleştirilecek tarihi fidan dikme etkinlikleri kapsamında, Trakya Üniversitesi'ne bu yıl kayıt yaptıran tüm öğrenciler adına da binlerce fidan ekilecek.