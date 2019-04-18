Trakya Üniversitesi'nde akreditasyon süreçleri tüm hızıyla devam ediyor

Sürekli gelişime önem veren üniversite, eğitimde standartların yükseltilmesi ve uluslararası kalitenin yakalanması amacıyla başlattığı akreditasyon süreçlerinde bir başarıya daha imza attı.

Uluslararası eğitim-öğretim standartlarına sahip olan, yabancı dil eğitiminde kaliteye önem vererek farklılaşmayı amaçlayan, yıllık denetimler ile kalite yönetimini sürekli geliştirmeyi hedefleyen Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, yüzü aşkın ülkede eğitim-öğretim tecrübesine sahip, dünyanın önde gelen tarafsız ve bağımsız bir yetkilendirme kuruluşu olan “Pearson Assured” tarafından Akredite” edildi.

Bu kapsamda, başarının mimarı Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim üyeleri, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Toplantı Salonu'nda gerçekleşen buluşmada değerli akademisyenler, akredite olmaya uzanan yolu ve başarı hikâyelerini anlatarak, sürece ve hedefledikleri projelere ilişkin görüşlerini paylaştılar. “Pearson Assured” tarafından Akredite” edildiklerini bildiren Resmi Sertifikayı ve Pleksi tabelayı da Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim eden Yabancı Diller Yüksekokulu idari ve akademik kadrosu, süreçte aldıkları rol ve sorumluluğu paylaşarak akreditasyon süreci ve işleyişiyle ilgili geniş kapsamlı bir bilgilendirmede bulundu.

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akreditasyon Projesi Yürütücüsü ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden sürece ilişkin yaptığı konuşmada “Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kuruluşundan, okulun müdürlük görevini yürüttüğüm 2005-2018 yılları arasındaki uzun süre zarfında kalite güvencesi, uluslararasılaşma ve akreditasyon ele aldığımız en önemli konuların başında geliyordu. Bu doğrultuda 02 Temmuz 2018 tarihinde başlattığımız akreditasyon süreci, 6 ay gibi kısa bir sürede başarıyla tamamlandı. Bu süreçte, Pearson Assured tarafından sunulan danışmanlık hizmeti kapsamında başlattığımız çalışma ve hazırlıkların ardından, 11 Aralık 2018 tarihinde Pearson Qualifications International denetçilerinden Dr. Sherif Mously, yüksekokulumuzu ziyaret ederek, gerçekleştirdiği bir günlük denetim programı çerçevesinde kurumsal kalite güvencesine (organizasyon), öğrenme eko-sisteminin kalitesine ve ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin bir dizi incelemelerde bulundu. 31 Aralık 2018 tarihinde de tarafımıza ulaşan akreditasyon onayıyla, yüksekokulumuzda sunulan eğitimin uluslararası standartlarda olduğu, dünya çapında tanınırlığa sahip, uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olan “Pearson Assured” tarafından tescillendi. Söz konusu sertifika ile öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak daha büyük bir geçerliliğe sahip olacağını ve Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'da kariyerlerine devam etmelerine olanak ve destek sağlayacağını müjdeliyoruz. Ayrıca, sertifika alan öğrenciler bu belgeyle bahsedilen bölgelerdeki okul kabulleri, iş başvuruları ve kariyerlerine devam etmeleri noktasında önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Mezun olduktan sonra istihdam sorunu ile karşı karşıya kalıyoruz. Amacımız, bu sertifika sayesinde öğrencilerimize uluslararası istihdamın da yolunu açmaktır. Çalışma ve süreçlerin her aşamasında bizlere büyük destek sunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Kurumumuza ve öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

Akreditasyon süreci devam ederken Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlük görevini devralan Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Handan Köksal, zorlu bir görevin üstesinden gelindiğini belirterek, “Akredite olmuş bir yüksekokulda çalışmak demek, değişim ve gelişime her zaman açık olmak, devingen bir süreç içinde yenilikleri takip etmek, niceliği ve niteliği birlikte değerlendirmek ve kurum kültürünü ön planda tutabilmek anlamına gelir. Yapılan 3 yıllık planlamaya göre, Pearson Assured tarafından yıllık olarak gerçekleştirilen kalite denetim ziyaretlerine devam edilecektir. Bu bağlamda, tüm öğretim elemanlarına ilk yardım eğitimleri alma imkanı sağlanırken, önümüzdeki günlerde yangın tatbikatı ile niteliğin artırılması ve derinleştirilmesi gayesindeyiz. İlerleyen süreçte ayrıca, Yüksekokulumuz'da mesleki gelişim etkinliklerinin artırılması, idari personelin görev tanımlarının yapılarak gerekli sertifikaları edinmelerinin sağlanması, sınavların kontrol tedbirlerinin artırılması, kaliteli eğitimin niteliğinin sınıflara taşınması, öğrenci kulüpleri oluşturularak yabancı dilin ders içi ve ders dışı kullanım etkinliğinin artırılması, öğrencilerle etkileşim kurulması gibi bir dizi çalışmanın yapılması ve iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi planlanmaktadır.” sözleriyle akreditasyonun yüksekokul için önemini ifade etti ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı açıklamada “Akredite olma hakkı elde eden Yabancı Diller Yüksekokulumuz, yabancı dil hazırlık eğitiminde uluslararası yetkinliğe ve güvenilirliğe sahip, uluslararası standartlarda bir eğitim sunduğunu kanıtladı. Pearson Assured Sertifikası, Yabancı Diller Yüksekokulu'nun akademik ve idari yapısına ilişkin güvenilirlik ve yetkinlik konularını geliştirirken, öğrencilerimizin yabancı dil kalitesini artırmada önemli bir belge olarak dikkati çekmektedir. Yabancı dil hazırlık eğitimlerini yüksekokulumuzdan alan öğrencilerimiz için bu gelişme; çağdaş, rekabetçi, yenilikçi eğitim ve öğretimin yanı sıra akademik ve mesleki olarak birçok ilerleme ve geçerliliğin de habercisi olmakta. Eğitim ve yönetimde kalite ile standartların yükseltilmesi, yönetim olarak yakından ilgilendiğimiz ve büyük emek harcadığımız politikalar. Kalite süreçlerinde akredite olmak da çok önemli avantajlar doğuruyor. YÖK'te de benzer hedefler ve stratejiler olduğunu görüyoruz. YÖK kılavuzlarında da akreditasyonla ilgili bölümler var ve bu adayların tercihinde önemli rol oynuyor. Bayrağı, Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Handan Köksal'a devrettik. Yabancı Diller Yüksekokulu, bu hedefi gerçekleştirebileceğine inandı, çok çalıştı ve emeğin karşılığı değerli tescilleri Üniversitemize kazandırdı. Trakya Üniversitesi, uluslararası tanınırlığını gün geçtikçe güçlendiriyor. Akreditasyon çalışmalarında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Handan Köksal, Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ve projede görev alan tüm öğretim elemanlarının hazır bulundukları ziyaret, günün anısına fotoğraf çekilmesiyle son buldu.