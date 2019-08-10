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Trakya Üniversitesi'nde geleneksel bayramlaşma töreni

Trakya Üniversitesi’nde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi'nde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.


Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Sezgin ile Öğr. Gör. Hakan Akıncı, dekanlar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri ile çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.


Törendeki konuşmasında Trakya Üniversitesi ailesinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bir güzel bayrama daha hep birlikte ulaştık. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in bu dünya imtihanını kazandığı ve ebedi bayrama ulaştığı Kurban Bayramı inşallah bizlerin de iki cihan bayramına vesile olur” dedi.

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