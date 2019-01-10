Trakya Üniversitesinde "Kardiyoonkoloji'de Yenilikler" toplantısı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Programı kapsamında organize edilen ve Türkiye'de bu alanda gerçekleştirilen tek multidisipliner toplantı olan “Kardiyoonkolojide Yenilikler Toplantısı”, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda farklı disiplinlerden birçok akademisyenin katıldığı toplantı, dünyada ve Türkiye'de yeni olan Kardiyoonkoloji alanında atılan adımlara liderlik etmesi açısından önemli bir rol üstlendi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yekta Gürlertop, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Omaç Tüfekçioğlu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Cem Uzal ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Yalta'nın Düzenleme Kurulu'nda bulunduğu, birbirinden değerli akademisyenlerin yer aldığı toplantının açılışında konuşan Düzenleme Kurulu Başkanı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Zorkun, Kardiyoonkoloji Birimi'nin yaklaşık iki buçuk yıl önce temellerinin atıldığını ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başta olmak üzere birçok paydaşın desteğiyle kısa sürede ciddi bir yol alındığını ifade etti.

"Kanser tedavisinin kardiyak yan etkileri, dünyada da ilk defa tıp eğitimi müfredatına girdi"

Doç. Dr. Cafer Zorkun konuşmasında "Kardiyoonkoloji Birimi'nin temeli 23 Mayıs 2016'da Trakya Üniversitesinde atıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir'in destekleriyle kısa sürede önemli bir mesafe kaydettik. Bugün aramızda, 16 ayrı üniversitenin 19 hastanesinden gelen birbirinden değerli akademisyenler var. Hep birlikte, üniversitemizin öncüsü olduğu Kardiyoonkoloji alanında planladığımız sürekli tıp eğitimi toplantılarının sonuncusunu gerçekleştiriyoruz. Bu eğitime ara vermiyoruz. Eğer kısmet olursa 2019 yılında Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Kardiyoonkoloji Toplantısı'nı İstanbul'da düzenleyeceğiz. Peki, geride bıraktığımız iki buçuk yılda neler yaptık? İlk olarak Balkan Kardiyonkoloji Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Akabinde Kardiyoonkoloji Hasta Okulumuz oldu. Hastalar ve aileleri arasında farkındalık oluşturmaya çalıştık. Kardiyoloji, onkoloji ve radyasyon onkolojisi ekibinin de desteğiyle çok güzel toplantılar gerçekleştirdik. Birim olarak Radyasyon Onkolojisi ekibine çok şey borçluyuz, onlar olmasa bu kadar kısa sürede başaramazdık. Daha sonra Türk Kardiyoloji Derneği ile ülkemizdeki tüm onkoloji derneklerinin destek olduğu multidisipliner kardiyotoksisite toplantısını yaptık. Bu arada kardiyotoksisite yani kanser tedavisinin kardiyak yan etkileri, sadece ülkemizde değil dünyada da ilk defa tıp eğitimi müfredatına girdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 3. dönem 9. ders kurulunda bu dersi okuyarak dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir avantaja sahip oldu. Bu yıl içerisinde de çok sayıda toplantıyı başarıyla gerçekleştirdik. Bilimsel toplantıların yanı sıra hastalarımız, diğer disiplinler ve öğrencilerimizle birlikte sosyal faaliyetlere imza attık. Çok ünlü üç yönetmeni en beğenilen filmleriyle üniversitemizde ağırladık. Öğrencilerimiz, ünleri sınırlarımızı aşan yönetmenlerle bir araya gelerek sohbet etti ve filmlerini izledi. Yönetmenlerden, kanser hastalarının çektiği sıkıntılar ve beklentileriyle ilgili film sözü aldık. Dünyanın ilk öğrenci Kardiyoonkoloji kongresini Edirne'de gerçekleştirdik. Ayrıca, aynı tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Dünya Kardiyoonkoloji Zirvesi'nden canlı yayın ile bu toplantıya katılım sağladık. Türk Kardiyoloji Derneği bünyesinde bizim öncülüğümüzde kurulan Kardiyoonkoloji Proje Grubu'nda üniversitemiz, kardiyoloji anabilim dalından iki öğretim üyemiz ile temsil ediliyor. Trakya Üniversitesi olarak ülkemizde Kardiyoonkoloji alanında öncü olup, planladığımız her adımı yerinde ve zamanında attık. Bu hususta hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkürü borç biliriz" dedi.

Doç. Dr. Cafer Zorkun konuşmasını, önümüzdeki aylarda, Prof. Dr. Kenan Yalta ile birlikte, bu alanda çok büyük bir boşluğu dolduracak “Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoonkoloji Uzlaşı Raporu” yayınlayacaklarının müjdesini vererek tamamladı.

Toplantının ilk günü öğleden sonraki oturumda gerçekleştirilen panele Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ve çok sayıda akademisyen ile hekim katıldı.

"Sadece üniversitemiz için değil, Edirne ve ülkemizin vizyonu için de projeler geliştiriliyor"

Panelde konuşan Vali Ekrem Canalp, böyle bir ortamda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Trakya Üniversitesine ilk geldiğim an burada bir enerji hissettim. Herhalde bu enerji, hem öğrencilerimizden hem de akademisyenlerimizden bizlere ulaşıyor. Burada üniversite olarak sizlerin yapmış olduğu çalışmaları görebiliyoruz" dedi. Edirne Vali Canalp, Edirne'nin Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış bir şehir olduğunu, Edirne'nin başkentliğinin tarihsel bir başkentlikle sınırlı olmadığını, hem medeniyet hem de bilgi olarak başkentlik özelliğini halen gösterdiğini belirterek, "Edirne, bölgesel bir başkent. Edirne, sadece Edirne'den ibaret değil, burada yöneticilik yapan bizlerin sorumlulukları sadece Edirne'den ibaret değil. Balkan coğrafyasında yaşayan pek çok insan için buranın ehemmiyeti yüksek. Trakya Üniversitesinin içerisinde 58 ülkeden 3 bin 300 öğrenci var ki bunların 3 bini Balkanlar'dan geliyor. Bunlar sadece bizim soydaş veya akraba topluluklarımız değil, Balkan coğrafyasındaki bütün kardeş milletlerin evlatları var. Biz tüm milletleri genel olarak kendimize yakın hissediyoruz ama söz konusu Balkanlar olunca ortak geçmiş, ortak tarihten dolayı bu coğrafyaya ve insanlarına çok özel bir ilgimiz ve alakamız olmuştur. Buraya eğitim almak için gelen 3 bin öğrencimiz esas itibarıyla bu ilginin ve alakanın yansımasıdır. Elbette pek çok kurumdaki pek çok başarı aslında insanların başarısıdır. Bu başarı o insanların kuruma verdikleri değerle ortaya çıkıyor. Başta Rektörümüz ve değerli hocalarımızın harcadığı enerji ile sadece üniversitemiz için değil, Edirne ve ülkemizin vizyonu için de projeler geliştiriliyor. Üniversitemizin yurt dışından gelen öğrenci sayısını çok kısa bir süre içerisinde bu denli yüksek rakamlara çıkarması da bu amaç doğrultusunda gösterdiği çabanın ve vizyonun neticesidir. Saygıdeğer hocalarımız da burada yeni bir çabanın içerisine girdiler ve inşallah bu çaba da başarıyla sonuçlanacak. Edirne eğitimde başkentliğin yanı sıra inşallah yapılan atılımla beraber sağlık alanında da başkent olacaktır. Rektörümüzün, Trakya Kalkınma Ajansı ile gerçekleştirilecek proje neticesinde dünyanın dört bir yanından gelecek doktorların eğitim alabilmeleri için ortaya koyduğu çabalar da bölgesel sağlık başkenti vizyonumuzun bir parçası olacaktır. Bu proje hayata geçirildiği zaman bundan sadece üniversite faydalanmayacaktır, Edirne'mize de bir değer katılacaktır. Eğer ortada gerçekten iyi bir çaba varsa görüyorsunuz ki o konuda belli bir noktaya geliniyor. Üniversitemiz ve İl Sağlık Müdürlüğünün çalışmalarının yanı sıra diğer alanlarda yapılacak her türlü çaba ve gayretle Edirnemizi hepimiz omuzlayarak bir noktaya taşıyacağız" ifadelerini kaydetti.

"Edirne bir başkenttir ve her zaman da başkent olarak kalacaktır"

Böylesine bir ortamda bir arada olma fırsatını sağladıkları için hem Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hem de Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Cafer Zorkun'a teşekkür eden Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan "Bu iki günde burada çok önemli konular tartışılacak, akademik derinlikli konular konuşulacak. Bu toplantıların en önemli etkisi, bizleri bir araya getirmesi olacaktır. Burada sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Valimizin dediği gibi gerçekten de Edirne bir başkenttir ve her zaman da başkent olarak kalacaktır. Sağlık alanında da Edirne, öncülüğüyle ve yapacağı yeniliklerle çok ciddi şekilde adından bahsettirecek ve geçmişte bıraktığı derin izleri bugün yeni bir sentezle Balkanlar'a, Avrupa'ya ve dünyaya sunacaktır. Devletimizin öncülüğünde Sağlık Bakanlığımızın, üniversitelerimizin birlikte yapacağı çalışmalarla tarihimizdeki başarılarımızı bugünlere taşıyacağımızı düşünüyorum" diyerek İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Edirne genelinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesinin ilklerin ve enlerin üniversitesi olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dünya tıp literatürüne yeni yeni girmeye başlayan kardiyoonkoloji alanındaki çalışmaları, Türkiye'de hayata geçiren ilk kurumlardan biri olan Trakya Üniversitesinin bu alanda ciddi yol aldığını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi köklü sağlık geleneği ve gelişmiş alt yapısıyla bölgenin ve Balkanlar'ın ihtiyaç duyduğu tüm sağlık hizmetlerini verebilecek nitelikte bir kurum. Temel tıbbi hizmetlerde hiçbir eksiğimiz yok. Dünyanın en gelişmiş sağlık kurumlarında alabileceğiniz tüm sağlık hizmetlerini hastanemiz de sağlamaktadır. Artık bizim için önemli olan ve geliştirmemiz gerektiğine inandığımız alan, multidisipliner ve interdisipliner çalışmalardır. Bu minvalde Doç. Dr. Cafer Zorkun Hoca'nın yapmış olduğu bu çalışmaları değerli buluyorum. Üniversitemizi diğer üniversitelerden ayıracak ve hatta dünya üniversitelerinin bir adım önüne geçirecek önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu bilimsel nitelikte eğitim, sempozyum ve kongrelere katılan öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olurken hem akredite olmuş, diploması tüm dünya tarafından tanınan bir üniversiteden mezun olacaklar hem de dünyada yeni bir alan olan kardiyoonkolojide yetkin bilgilere sahip olarak birçok meslektaşlarından bir adım öne geçecekler. Toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.