Trakya Üniversitesinde ‘Kariyer Günleri'

Trakya Üniversitesi Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen Trakya Üniversitesi Girişimcilik ve Uygulama Merkezi Trakya Kariyer ve İletişim Çalıştayı'na, Edirneli genç girişimci ve iş adamları Ayhan Dinç, Güven Duvan ve öğrenciler katıldı.

“Başarılı olmak için risk almak lazım”

Kariyer geçmişi ile ilgili bilgiler veren ve gelecek planlamaları hakkında tecrübelerini aktaran Ayhan Dinç, “Farkındalık göstermek başarının ilk noktasıdır. Başarı zaman ve tecrübe gerektirir. Başarılı olmak için risk almak lazım. Bizi harekete geçiren fikirdir. Paranız olmasa da fikriniz varsa birçok projeyi gerçekleştirebilirsiniz. Kaliteli insanlarla kaliteli işler yapmak gerekli. Bir işi daha ucuza mahal edip daha fazla para kazanma düşüncelerine girmemek gerekir. Başarının sırrı doğru kararlar, doğru kararların sırrı tecrübelerdir. Tecrübenin sırrı ise yanlış kararlardır. Tutku, ısrarcılık ve girişkenliğin en önemli kuraldır” dedi.

“Sizlere ilk tavsiyem çok okumanız”

Genç iş adamı ve Milli Yüzücü Güven Duvan da kariyeri ile ilgili geldiği süreci öğrencilere aktararak, “Sizlere ilk tavsiyem çok okumanız. Günümüzde üniversite mezunu olmak, iyi düzeyde İngilizce bilmek veya ileri seviyede bilgisayar kullanmak yeterli değil. Çok okumak ve dünyayı takip etmek gerekiyor. Günümüzde bu pek de zor değil. İnternet ve mobil uygulamalarla verimli vakit geçirilebilir. Sosyal medya bence zararlı değil ancak doğru kullanmak gerekiyor. Zamanınızı iyi yönetmeniz gerekiyor. Zamanı yöneten insan dünyayı yönetir” diye konuştu.