Trakya Üniversitesi'nde “Kriz döneminde editörlük ve yayıncılık” webinarı

Dr. Cem Uzun'un moderatörlüğünde gerçekleşen “Kriz Döneminde Editörlük ve Yayıncılık” webinarı yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye'de bir ilk niteliğinde olan ve birçok seçkin dergi editörünün yanı sıra TÜBİTAK ve TÜBA yetkililerinin de katıldığı seminerin moderatörlüğünü Prof. Dr. Cem Uzun üstlenirken Trakya Üniversitesinin öğretim üyeleri Balkan Medical Journal Baş Editörü Prof. Dr. Zafer Koçak, Editör Yardımcısı Prof. Dr. Okan Çalıyurt ve Trakya University Journal of Natural Sciences Baş Editörü Prof. Dr. Kadri Kıran da etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Pandemi süresince akademik camia, bilimsel yayıncılık ve editörlerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerilerinin konuşulduğu webinara Türkiye'deki birçok saygın derginin editörlerinin yanı sıra tanınmış yayınevlerinin temsilcileri ile etik ve halk sağlığı uzmanları olmak üzere 317 kişi katıldı.

Trakya Üniversitesi'nin bilimsel yayıncılık alanında güçlü bir marka haline gelmek için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Yayıncılık alanında, Türkiye'deki öncü üniversitelerden biri olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bir taraftan üniversitemiz bünyesinde yayımlanan 14 akademik dergimizin tamamının ulusal ve uluslararası indekslenen ve etki faktörü yüksek dergiler olması yönünde çalışmalar yürütürken, diğer taraftan bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübemizi, böyle değerli etkinlikler sayesinde paydaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu çabaya ortak olan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan ankette katılımcıların yüzde 97'sinin webinarı faydalı bulduğunu belirttiği, yaklaşık 3,5 saat süren webinara https://www.youtube.com/watch?v=VEO4tmbqLEQ&feature=youtu.be adresi üzerinden ulaşılabiliyor.