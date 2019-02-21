Trakya Üniversitesinde “Mirasımızın İzinde: Balkanlar'da Türkler” paneli

Balkan-Türk Kadın Çalıştayı” kapsamında, “Balkanlar'da Türkler” konulu bir panel düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'in moderatörlüğünde gerçekleşen programın konukları, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Parlamento Başkan Vekili Müferrah Şinik, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Karadağ Müftüsü Rıfat Feyziç ile Batı Trakya Türk Kadın Platformu Üyesi ve Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Genel Müdürü Dr. Pervin Hayrullah oldu.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkanlar'ın, Türk milleti için yalnızca bir toprak parçası olmanın çok ötesinde derin bir anlam taşıdığını ifade ederek, Balkanlar'dan gelen çok değerli konukların katkılarıyla, gönül coğrafyası Balkanlar'a geniş bir perspektiften bakılacağını vurguladı. Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem de Trakya Üniversitesinin, KADEM Tekirdağ Temsilciliği iş birliği ile Balkanlar'ı ve Balkanlar'da yaşayan soydaş toplulukları ele alan önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını ifade etti. Balkanlar'ın en önemli Türk kadın dernekleri ve STK'larının bir çatı altında buluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, her zaman ayrılıklar ve nifaklarla anılan Balkanlar'ın bu defa tarihi bir buluşmayla anıldığına şahitlik ettiklerini belirtti.

Panelin ardından, onur konukları ve panelistlere hediye takdimine geçildi. Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Parlamento Başkan Vekili Müferrah Şinik, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Karadağ Müftüsü Rıfat Feyziç ve Batı Trakya Türk Kadın Platformu Üyesi ve Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Genel Müdürü Dr. Pervin Hayrullah plaketlerini, “Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı” Danışma Kurulu Üyeleri, Trakya Üniversitesi adına Dr. Nilgün Tabakoğu ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına Zeynep Şentop Şahin'in elinden aldı.