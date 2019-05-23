Trakya Üniversitesi'nde öğrencilerinden konser

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle düzenlenen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Öğrencileri Konseri, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanatseverler tarafından büyük ilgi gösterilen konserde sahne alan küçük ve genç yaş kategorilerindeki piyanistler dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini icra ettiler.

İlyun Bürkev, Ayşe Cemre Ağırgöl, Zeynep Özden, Sude Kalyoncu, Tarık Kaan Alkan, Poyraz Parkın, Elif Spor, Fatma Ece Ergün, Deniz Cengiz, Serdar Yetka Elmas, Gaye Güler ve Tuğçe Özcivan'ın performans sergilediği konserde J.S. Bach, B. Bartok, F. Chopin, F. Schubert, C. Czerny, L. van Beethoven, R. Schumann, J. Brahms, Scriabin ve F. Liszt gibi dünyaca ünlü bestecilerin piyano eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.