Trakya Üniversitesi'nde uluslararası öğrenci kayıt dönemi

Trakya Üniversitesi'nde, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı uluslararası öğrenci kayıtları heyecanı yaşanıyor. Uluslararası üniversite olma hedefiyle özellikle her yıl ülke ve öğrenci sayısı bakımından önemli bir artış gösteren ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki öğrenciler tarafından tercih edilen Trakya Üniversitesi, yabancı öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor.

Trakya Üniversitesinde, Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrenciler için 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen kayıt döneminde, 153 programda toplam 2534 kontenjan açıldı. Açılan kontenjanlar ve tamamlanan başvurular sonrası başlayan uluslararası öğrenci kayıtları için duyurular hazırlayan Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, "Ortaöğretim Not Ortalaması"na göre sıraladığı adayların işlemlerini, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi'ni tercih eden uluslararası öğrencilerin kayıtlarının yapıldığı Balkan Kongre Merkezi'ndeki Uluslararası Öğrenci Ofisi'ne bir ziyaret gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kayıt için farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve aileleriyle sohbet ederek, kayıt masasına geçti ve bazı uluslararası öğrencilerin kaydını gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ziyaret sırasında Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz da eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu kayıtlar esnasında yaptığı açıklamada, 2023'te ‘10.000 Uluslararası Öğrenci' hedefi doğrultusunda çıktıkları yolda, uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, “Son üç yılda uluslararası öğrenci sayısında büyük artış kaydeden Trakya Üniversitesi, her geçen yıl artan uluslararası öğrenci talebini karşılamak ve Balkanların en önemli eğitim kurumu olma misyonunu yerine getirebilmek için var gücüyle çalışıyor. Trakya Üniversitesi'ne ilgi ve katılım her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini görmeniz mümkün. Trakya Üniversitesi olarak, Evladı Fatihan'ın emanetleri, soydaş ve akraba topluluklarımızla birlikte dünyanın dört bir yanından üniversitemizde öğrenim görmeyi tercih eden öğrencilerimizi burada görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni dönem kayıtları için burada olan tüm öğrencilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, yeni yaşamalarında başarılar diliyoruz. Açılan ilk tercih döneminde, 7.500 başvuru rakamını yakaladık ve mevcut programlara yerleşen öğrencilerimizin kayıt işlemlerini sürdürüyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diyerek kayıt sürecinde gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı başta Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yanı sıra, uluslararası öğrencilere yardımcı olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği, Anadolu Sigorta ve İNG Bank da Balkan Kongre Merkezi'nde kayıtlar boyunca, uluslararası öğrenciler için yurt, otel gibi konaklama olanakları ile sağlık sigortası, burslar ve harç ödemeleri hakkında bilgi edinilmesine destek sağladı. Ayrıca, gün boyu devam eden çay, kahve ve simit ikramlarıyla uluslararası öğrenciler ve ailelerinin her zaman yanında oldukları mesajını verdiler.