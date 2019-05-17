Trakya Üniversitesi'nden “buğday” temalı sergi

Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Buğday” temalı jürili karma sergi, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden katılımcıların eserlerinden geniş çaplı seçkinin yer aldığı serginin açılışına ilgi yoğun olurken dokumadan tekstile; baskıdan resim, heykel, kuyumculuk ve takı-tasarıma kadar farklı tekniklerle hazırlanan pek çok eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale dönüşmesi planlanan sergide gıda kaynakları içinde birinci sırada yer alan ve insanlık tarihinin şekillenmesinde büyük öneme sahip “buğday” motifi yeniden canlandırılırken birbirinden farklı eserlerin gösterildiği sergi, öğrenciler ve sanatseverler tarafından büyük beğeni kazandı.

Türkiye'deki 24 üniversiteden, güzel sanatlar alanında çalışan akademisyen ve öğrencilerin özgün eserlerinden oluşan sergide farklı tekniklerin bir arada kullanılarak oluşturulduğu 58 eser yer aldı. Sanatçılar, eserlerinde insanın buğday ile olan etkileşimine, doğa ve toprak ile olan ilişkisine odaklanarak bolluğun, bereketin, emeğin, yaşamın sembolü buğdayı, tarihsel serüvenini ve insan hayatındaki yerini kendi perspektifinden sunuyor. İnsanın doğa ile olan etkileşimine ayna tutan ve doğa-insan ilişkisine buğday özelinde yeni bir bakış açısı kazandıran sergi, kapılarını 10 Mayıs 2019 tarihine kadar Balkan Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine açık tutarken sanatçı, tasarımcı, akademisyen ve pek çok güzel sanatlar öğrencisini Trakya Üniversitesinde buluşturdu.

Küratörlüğünü Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Ceren Baykan, Öğr. Gör. Gürkan Uzunköprü, Öğr. Gör. Candan Yaraş ve Öğr. Gör. Hakan Akıncı'nın üstlendiği karma sergiye başvuran 88 eserden 58'i, seçici kurul üyeleri tarafından sergilenmeye değer görüldü. Resim, heykel, grafik, seramik, fotoğraf ve geleneksel sanat bileşenlerinden oluşan sergiye katılan akademisyen ve sanatçılar; farklı malzemeler kullanarak ürettikleri eserlerle kültür ve sanat dünyasına değer katan ürünler ortaya koyarken, geleneksel kültürümüzü yaşatma ve geleceğe aktarma konusunda önemli bir misyon üstlendi.

Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal konuşmasında Trakya Üniversitesinde bir ilke imza attıklarını belirterek, “Bazen düşünürken, konuşurken ve bir ürün ortaya koyarken geleneğimizden, kültürümüzden beslenerek bir şeyler yapmamız gerekiyor. Açtığımız sergide gerek yaşamımızda gerekse de kültürel hayatımızda önemli bir yeri olan bir objenin odağında duruyoruz. Sofralarımızdan, türkülerimize yüzyıllardır bir geleneğin değişmez objesi olan buğday Yaşamımızı bile biçimlendiren, şekil veren, insanın toprakla olan ilişkisini yansıtan önemli bir obje... İnsanın beslenmesinde ve enerji ihtiyacının karşılanmasında karşımıza çıkan temel bir besin Tarih boyunca ekmek en besleyici gıdalar sınıfında yer almış ve insanlığın kutsal besini olarak belleğine kazınmış. Bunların yanı sıra emeğin, alın terinin, bereketin ve bolluğun sembolü olmuş bir kaynak. Yaklaşık 14 bin yıl önce Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başlayan insan buğday ilişkisi bugün de büyük bir önem taşımaktadır. Mezopotamya'da başlayan insan buğday birlikteliği Trakya topraklarını geçerek insanın ulaştığı her yere gitmiştir. Bizler de istedik ki insanı toprağa bağlayan, insanı besleyen, ona enerji ve mutluluk veren bir kaynağı sanatımızla birleştirelim. Bunu yaparken de Trakya'nın bereketli topraklarında her yıl gelişim sürecini yakından takip ettiğimiz, insanın yaşam kaynağı buğdayı Edirne'de sanatseverlerle buluşturalım. Bu doğrultuda yola çıkarak bir etkileşim başlattık ve bu etkileşimin bugün çok geniş kitlelere ve farklı çevrelere ulaştığını görüyoruz. Buğday teması ile başlattığımız karma sergimize yoğun bir ilgi ve katılım oldu. Ülkemizde birçok üniversiteden, farklı disiplinlerinden değerli öğretim elemanları ve tasarımcılarca oluşturulan seçici kurul, tüm başvuruları titizlikle inceleyerek bugün burada sergilenmeye değer 58 eseri sizlerle buluşturmak için çalıştı. Bu tür çalışmaların kentimize, Üniversitemize ve Ülkemize bolluğu getirmesini umuyoruz” dedi.

Açılışa katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve beraberindekilerle birlikte sergiyi gezerek burada ziyarete açılan eserler hakkında eser sahiplerinden bilgiler aldı. Serginin nitelikli ve zengin eserlerle dolu olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, güzel sanatların bir üniversitenin ve bulunduğu kentin görünen yüzü ve vitrini olduğunu sözlerine ekleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'den değerli sanatçı, akademisyen ve öğrencilerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışına Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal, Edirne Cumhuriyet Savcısı Yavuz Arnak ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.