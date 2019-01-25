Trakya Üniversitesinden ‘bulaşıcı hastalık' açıklaması

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "20 Ocak 2019 tarihinde, saat 01.40'ta, Keşan Devlet Hastanesinden lösemi (kan kanseri)/lenfoma (lenf bezi kanseri) ön tanılarıyla sevk edilen 13 yaşındaki erkek hasta, tetkikleri yapılırken aniden kötüleşmiş, kalp ve solunumun durması nedeniyle hızla canlandırma uygulanmaya başlanmış ve hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Hastaya müdahale öncesi ve sırasında gelişen döküntüler nedeniyle, hastada meningokoksemi ihtimali değerlendirilerek tüm tetkikler alınmış ve gerekli tedavi verilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimi yapılmış olan hastadan alınan sıvı örneği inceleme için gönderilmiş ve hastada Nesisseria Menengitis saptanmıştır. Tip analizi halen devam etmektedir. Hasta ile ilgili olarak bilimin işaret ettiği gerekli tüm önlemler alınmıştır. Ses kaydında bahsedildiği gibi steteskop ile hastalığın bulaşması ve o sırada hastanede bulunan diğer çocuklar için bir risk söz konusu değildir. Hal böyleyken, asılsız iddialara sahip bir ses kaydı paylaşarak, üniversite hastanemizde gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyip halkımızı panik ve endişeye sürükleyen, hastane ekibimizin moral ve motivasyonunu bozan kişi hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır" denildi.