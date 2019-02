Trakya Üniversitesinden “çevre ve doğa dostu” sempozyum

Uluslararası Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Sempozyumu” ile çevre duyarlılığı konusunda örnek bir etkinliğe imza attı.

Trakya Üniversitesi, bilimsel dergileri başta olmak üzere akademik alanda yayıncılık kalitesini artırmak amacıyla Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) başkan ve üyelerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcının yoğun ilgisiyle gerçekleşen “How to Become Successful Authors & Editors of Scientific Journals” sempozyumu, zengin içeriğiyle birlikte, doğa dostu kimliğiyle de ön plana çıktı.

Etkinlik kapsamında “Plastiğe Hayır” sloganı ile hazırlanan, çantalardan yaka kartlarına ve kalemlere kadar tüm sempozyum materyalleri, geri dönüştürülebilir malzemeler tercih edilerek, doğaya zarar vermeyecek şekilde üretildi. Sempozyumda, Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) ve “Plastiğe Hayır” platformu tarafından açılan stantla, katılımcılara plastik ürünler yerine tercih edilebilecek alternatif ürünler tanıtıldı, plastiğin dünyaya verdiği zararlar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Plastiksiz bir yaşam için alışverişlerde kullanılması tavsiye edilerek katılımcılara dağıtılan kumaş çantalarda ayrıca, “Plastik Kullanımını Azaltmak ve Öğrencilerinize Örnek Olmak İçin Bazı İpuçları” başlığı altında önemli ve faydalı bilgilere yer verildi. Etkinlik kapsamında ayrıca Trakya Üniversitesi tarafından, Avrupa Bilim Editörleri Birliği Başkanı Pippa Smart ve eski Başkan Ana Marušic adına, TEMA ormanlarına 10'ar adet fidan dikilerek sertifikaları kendilerine takdim edildi.

"Akademik dünyada düzenlenecek sempozyum, konferans, toplantı gibi etkinliklere örnek olmasını diliyoruz"

Trakya Üniversitesinin Edirne başta olmak üzere, bölgenin çevre sorunlarının çözümüne öncülük ettiğini ve bu anlamdaki akademik bilgiyi her zaman hizmete sunmaya hazır olduğunu belirten Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Cem Uzun, "Trakya Üniversitesi olarak, çevre ve doğa değerlerini korumak ve bu hassasiyeti tüm paydaşlarımıza yaymak için çalışıyoruz. Ülkemizde birçok alanda, yaşanabilir çevre, marka şehirler ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması gayretiyle projeler yürütülüyor. Üniversitemiz de attığı her adımda bu kurumların başında yer almayı hedefliyor. Üniversiteler, gerek öğrenci ve personel sayıları, gerek enerji kullanımları ve atık üretimleriyle çevre üzerinde önemli bir etkiye sahip. Bizler de sürdürülebilir bir üniversite yaşamı ve temiz bir çevre için farkındalığı artırmanın son derece önemli olduğunu düşünerek, birçok önemli ismi ağırladığımız 3. Uluslararası Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Sempozyumu'nu çevre dostu bir etkinlik olarak planladık. Bu yaklaşımın, akademik dünyada düzenlenecek sempozyum, konferans, toplantı gibi etkinliklere örnek olmasını diliyoruz. Doğa dostu ürünlerle oluşturduğumuz toplantı materyallerinin, ‘Plastiğe Hayır' sloganıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ilham vermesini diliyoruz" dedi.

Dünya denizleri ve okyanuslarındaki plastik kirliliği, konuya ilişkin uluslararası anlaşmalar ve çağrıların yanı sıra bilimsel alanda da çevre sorunları ile etkin mücadelenin önemi ve toplumsal kuruluşların rolüne dikkat çekici bilgilerin yer aldığı bez çantalardaki dokümanlar aracılığıyla; “plastik pipet kullanımını bırakın”, “tekrar kullanılabilir çantaları kullanın”, “sakız kullanmayın, sakız sentetik kauçuktan ve plastikten üretilir”, “bakliyat, makarna, pirinç gibi gıda ürünlerini açık kutudan satın alın ve “yeniden kullanılabilir çanta ya da kaplarda saklayın”, “atıklar ya da toptan alımlarınızda yeniden kullanılabilir kutuları tercih edin”, “içecekleriniz için çok kullanımlı matara ya da şişeler kullanın”, “plastik çakmak yerine kibrit kullanın”, “çoğunlukla plastik poşetlerde satıldığından donmuş gıdaları kullanmayın”, “karton görünenler bile ince tabaka plastik içerir”, “bakkalınızdan naylon poşetlerinizi geri almasını isteyin”, “bebeğinizin karbon ayak izinin düşük olabilmesi için kumaş çocuk bezi kullanın” ve “tek kullanımlık plastik tıraş bıçağı yerine bıçakları değiştirilebilen tıraş aleti kullanın” gibi tavsiyelere yer verildi.