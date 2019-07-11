Trakya Üniversitesinden eğitimde devrim

YÖK denkliğine sahip, ÖSYM Kılavuzunda yer alan Kuzey Makedonya'daki ilk ve tek üniversite olan Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile öğrenciler iki üniversitede de eğitim alabilecekler. Bu protokolle öğrenciler, hem yurt dışında eğitim alma imkanında faydalanacak hem de iki üniversiteden de diploma sahibi olacaklar.

2019-2020 ÖSYM Kılavuzunda yer alacak İngilizce Mimarlık Çift Diploma Programı'na kayıt olan öğrenciler, öğrenimlerinin 2 yılını Trakya Üniversitesinde, 2 yılı ise Uluslararası Balkan Üniversitesinde tamamlayacaklar.

Balkanlara yönelik gerçekleştirilen projelerde artık farklı bir noktaya gelindiğini vurgulayan Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, çift diploma sistemi ile yükseköğretime yeni bir bakış açısı kazandırdıklarını ifade etti. Bu yıl Uluslararası Balkan Üniversitesi ile başladıkları 2+2 Çift Diploma sisteminin önümüzdeki yıl farklı bölüm ve üniversiteleri de kapsayacağının müjdesini paylaşan Doç. Dr. Türkyılmaz, “Bu programların üniversitemiz ve Balkanlara çok önemli katkıları olacaktır” dedi.

Türkiye'de 2+2 programının öncülerinden olmaktan ve Balkanlarla iş birliğini yeni bir boyuta ulaştırmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Eğitim, standart kalıpların ve sınırların içerisine sığdırılamayacak düzeye ulaşmaktadır. Geleceğin eğitim yapısına günümüzden ulaşmak ve yükseköğretim kalitemizi sınırlarımız dışarısına çıkarmak için iş birliklerimizi farklı bir boyuta taşıyoruz. İmzaladığımız bu protokolle Ülkemiz ve Kuzey Makedonya'dan öğrencileri ikişer yıl karşılıklı olarak ağırlayacak ve eğitim vereceğiz. İngilizce verilecek eğitimleri başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz dört yılın sonunda iki üniversiteden mezun olup çift diploma sahibi olacaklar. Mimarlık eğitim ile başlayan bu süreci yakın zamanda diğer birimlerimiz yaygınlaştıracağız ve farklı üniversitelerle de zenginleştireceğiz. Söz konusu olan Balkanlar olunca Trakya Üniversitesinin tüm gücü ve imkanlarıyla atılacak adımlara destek vermeye hazır olduğunu buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum.”