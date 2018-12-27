Trakya Üniversitesinden esnafa eğitim desteği

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Senato Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, ETSO Temsilcisi Nevzat Taşkın ve Keşan TSO Başkan Yardımcısı Kadir Mutaf katıldı.

"El birliği ve çözüm ortaklığıyla hayata geçireceğiz"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Esnafımızın ihtiyacı olan eğitim ya da turizm ve ticaret anlamında ne gerekiyorsa üniversiteden talepleri neyse bunları karşılayacak eğitim programları hazırlanacak. Gerekirse bilişim altyapısının oluşturulması ve akla gelebilecek her konuda işbirliği mutabakatına varılmıştır. Herkesin belirli görevleri var ve bu görevleri hep birlikte yapacağız. Bunu el birliği ve çözüm ortaklığıyla hayata geçireceğiz" dedi.

"Esnafımıza çeşitli alanlarda yaptıkları işle ilgili eğitimler verilecek"

Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun ise kent esnafına çeşitli eğitimler vermeye devam edileceğini belirterek, "Çeşitli alanlarda esnafımıza, sanatkarımıza eğitim verilme sürecine girdik. Üniversitemizle yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuçlar aldık. Sağ olsunlar sayın rektörümüz ve ekibi bize çok yardımcı oldular. Esnafımıza çeşitli alanlarda yaptıkları işle ilgili eğitimler verilecek" diye konuştu.