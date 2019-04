Trakya Üniversitesinden “Gönül Elçileri Çocuk Akademisi” projesi

Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu'nun önderliğinde hayata geçirilen özellikle çocukların dünyasına yepyeni ufuklar katan “Gönül Elçileri Çocuk Akademisi” projesi kapsamında Edirne Gazi İlkokulu öğrencilerini ağırlandı.

Kapılarını Edirne'nin ilköğretim okullarındaki çocuklara açarak onların düşünce dünyasına yepyeni ufuklar kazandırmayı, çocukları üniversiteyle tanıştırarak, farklı atölye çalışmaları aracılığıyla değerler eğitimi vermeyi hedefleyen Trakya Üniversitesi, projenin üçüncü atölyesinde, Edirne Gazi İlkokulunda 3. ve 4. sınıflarda eğitim gören 19 öğrenciyi ağırladı. Öğrenciler, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Trakya Üniversitesi Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Selimiye Camii ve Millet Kıraathanesi'ni gezerek çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Dr. Nilgün Tabakoğlu'nun fikri ve gayretleriyle hazırlanan, Trakya Üniversitesinin farklı fakültelerinden hocaların “Gönül Elçisi” olarak, tamamen gönüllü bir şekilde görev aldığı akademinin üçüncü misafirleri olan Edirne Gazi İlkokulu öğrencileri, gezinin ilk bölümünde, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesini, Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Kerem İşcanoğlu eşliğinde gezdi.

Doç. Kerem İşcanoğlu, öğrencilere Güzel Sanatlar Fakültesi binası olarak kullanılan Karaağaç tarihi Tren Garı binasının tarihçesi ve mimari özelliği ile ilgili bilgi vererek fakülteyi gezdirdi. Doç. İşcanoğlu ardından İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi'nde resim ve heykeller ile ilgili öğrencilere bilgi verdi. Daha sonra heykel ve resim atölyeleri ziyaret edilerek heykel ve resimlerin nasıl yapıldığı ve yapım aşamasında hangi malzemeler kullanıldığı hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Kütük ev yaptılar

Daha sonra öğrencilere Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar, mimarlık eğitimi verdi. Doç. Dr. Mıhlayanlar öğrencilere mimarlık mesleğinin ne olduğu ve ahşaptan yapılan “kütük ev”in nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi vererek evin bir maketini öğrencilere gösterdi. Sunumun ardından hazırlanan ahşap parçaları öğrencilere dağıtarak uygulamalı olarak kütük ev yapma atölyesi gerçekleştirildi. Öğrencilerin el becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan atölyede Mimarlık Fakültesi öğrencileri, minik öğrencilere kendi kütük evini yapmalarında yol gösterdi. Dr. Nilgün Tabakoğlu da minik öğrencilere ev yapımı sürecinde eşlik ederek onlara yardımcı oldu. Uygulamalı atölyenin sonunda öğrenciler büyük bir keyif ve zevkle kendi evlerini inşa etti.

Keyifli atölye çalışmasından sonra Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde verilen yemek arasının ardından öğrenciler, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sultan 2. Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi Öğr. Gör. Hakan Akıncı eşliğinde kültür ve sanat gezisi gerçekleştirdi. Gezinin ilk durağında Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi ziyaret edildi. Öğr. Gör. Hakan Akıncı, külliye binalarının tarihçesi ve önemini anlatarak öğrencilere darüşşifa ve medreseyi gezdirdi. Ayrıca Öğr. Gör. Akıncı, öğrencilere, geleneksel tıbbın ulaştığı nokta ve buradaki sağlık hizmetleri ile verilen eğitim konusunda bilgi verdi.

Selimiye Camii'ni gezdiler

Programın devamında, Öğr. Gör. Hakan Akıncı eşliğinde, Edirne'nin ve medeniyetin en önemli eserlerinden Selimiye Camii gezildi. Öğr. Gör. Akıncı, Selimiye Cami'nin tarihçesi ve mimari özellikleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Millet Kıraathanesi'nde verilen ikramların ardından, çocukların geçirdikleri günle ilgili duygularını kağıda dökmesiyle son bulan etkinlikte öğrenciler büyük mutluluk duyduklarını ve Edirne'nin sahip olduğu değerler hakkında çok önemli bilgiler edindiklerini ifade etti.

Trakya Üniversitesi Gönül Elçileri-Çocuk Akademisi projesi, her hafta Çarşamba günleri farklı çocukların ağırlanacağı atölye ve değerler eğitimi çalışmalarıyla devam edecek. Bu doğrultuda, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar her Çarşamba günü, gastronomi, mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar başta olmak üzere farklı alanları kapsayan atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Her atölye çalışmasının misafirleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen farklı ilköğretim okullarında okuyan öğrenciler olacak.

Dr. Nilgün Tabakoğlu yaptığı açıklamada, "Trakya Üniversitesi olarak çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerini ve daha fazla sosyal aktivitede bulunmalarını sağlamak için hocalarımız ile birlikte atölyeler ve kültürel, bilimsel etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza ışık tutmak adına gerçekleştirdiğimiz bu projemizin kapsamında bu hafta Gazi İlkokulunu ağırladık. Bu atölyede çocuklarımızla uygulamalı olarak bir kütük ev yaptık. Çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerine ve becerilerini arttırmaya yönelik yaptığımız bu çalışmanın ne kadar eğlenceli ve keyifli geçtiğini onların yüzlerindeki tebessümden çok rahat anlayabilirsiniz. Onların yüzlerindeki bu tebessüm ise bizlerin ne kadar doğru bir projeye imza attığımızı gösteriyor. Trakya Üniversitesi olarak her zaman geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanında olacağız ve onların yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz" dedi.