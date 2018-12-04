Trakya Üniversitesinden işçi-işveren buluşmasına büyük destek

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Olağan Meclis Toplantısında, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından, "İşveren Portalları ve İşyeri Uygulama Eğitimi" hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün ortak çalışması kapsamında, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı Mustafa Emre Alp, Genel Sekreteri Nevzat Taşkın yönetiminde, ETSO Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Olağan Meclis Toplantısında, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından, "İşveren Portalları ve İşyeri Uygulama Eğitimi" hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yüksel Bayrak, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü ve İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda'nın katıldığı meclis toplantısında Kariyer Merkezi İşyeri Uygulama Eğitim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ayşe Çelik Taşkın tarafından meclis üyelerine Kariyer Merkezi portalları, iş ilan süreçlerinin işleyişi ve işyeri uygulama eğitimi hakkında bilgi verildi.

Sunumun ardından Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda, işyeri uygulama eğitiminde, stajlardan farklı olarak, işverenlerin öğrenci değerlendirme konusunda daha etkin role sahip olduğunu belirtti. ETSO Meclis üyelerinin iş gücü temini konusunda görüşleri alınarak yarı zamanlı veya tam tam zamanlı iş ilanı açmak, işyeri uygulama eğitimi için öğrenci talebinde bulunmak isteyen ETSO üyeleri, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yüksel Bayrak ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda tarafından Trakya Üniversitesine davet edildi.

Meclis toplantısının devamında Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam tarafından işverenler için sağlanan istihdam destek programları tanıtıldı. Çildam, desteklerden faydalanmak ve süreçler hakkında detaylı bilgi almak isteyen tüm üyeleri Edirne İŞKUR'a davet etti.