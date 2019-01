Trakya Üniversitesi'nden Küçükçekmece'de öğretmenlere seminer

Dr. Cevdet Kılıç, Küçükçekmece'de öğretmenlere seminer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişimi Eylem Planı Aralık ayı programına konuşmacı olarak katılan Dr. Cevdet Kılıç, İstanbul TOKİ Şehit Çağlar Canbaz İmam Hatip Ortaokulu Toplantı Salonu'nda, “Eğitim Felsefesi, Öğretmenlik, Öğretmenlik Meslek Etiği, Öğretmenliğin Misyonu, Milli, Manevi ve Evrensel Sorumlulukları” konulu bir seminer verdi.

Eski bir Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı ve akademik camianın bir mensubu olarak her zaman öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Cevdet Kılıç, öğretmenlere ve bilhassa Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine önemli görevler düştüğünü belirtti. Prof. Dr. Kılıç, geleceğimiz ve mirasımız olan gençlerin milli ve manevi değerlerimize uygun olarak yetişmesinde en önemli etkenin öğretmenler olduğunu, onların yapacağı anlık bir hatanın bile öğrencilerin ruh dünyasında derin izler açacağını ve eğitimciler olarak her an bu düşünce ile hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Cevdet Kılıç konuşmasında, “Gençliğimizin şahsiyetinin, inançlarının, ahlakının, ideal bir zeminde yeşermesi için yol gösterici bir mekanizma var mı? Alternatif nedir? Ne olabilir? Bir takım dini ve milli mekanizmaların, özellikle günümüzde camide imam ve vaizin, okulda öğretmenin ve topluma hitap eden resmi ve gayri resmi olarak dini temsil eden veya ettiği iddiasında olan herkesin kullandığı din dilinin, ürettiği veya tükettiği kavramlar gençliğimize ve her yaştan insanımıza ne kadar çare olabilmektedir? Bilgi problemimiz yok. Bugün bizler her türlü teknolojik imkanla bilgiye ulaşmaya bir tık kadar yakınız. Ama her kesimden insanımıza dini manada anlatma, bildiklerini eyleme dönüştürme, ahlaki dönüşüm yaşamada örnek olma gibi konularda eksik ve yetersiz olduğumuz düşüncesindeyim. Yani insanımızın kalbine girme, gönlünü fethetme aklını doyurmada günümüzde kullandığımız argümanlar yetersiz kalmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Cevdet Kılıç, öğretmenlerin birer rol model ya da tasavvuftaki ismi ile “insan-ı kâmil” olma sorumlulukları olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.