Trakya Üniversitesi'nden önemli bir adım daha

BBTrakya Üniversitesi, INTERREG-IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı Stratejik Proje Sınırlı Teklif Verme Çağrısı programı kapsamında toplam bütçesi 2 milyon 855 bin 247 Euro olan “Cross-Border Regions Collaborate for Blue Growth: Blue Growth Collabs (Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları)” isimli projeyi hayata geçiriyor.

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi adına önemli bir adım atan Trakya Üniversitesi, Üniversitemiz Proje Koordinasyon ve Uygulama Merkezi ile Fen Fakültesi Kimya Bölümü iş birliğiyle uygulanacak proje kapsamında, Edirne'ye su ve çevre araştırma merkezi kazandıracak.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın da desteğiyle yürütülecek olan proje, bütçe büyüklüğü ve faaliyet kapsamı bakımından bir ilk olma özelliğini taşıyor. Yöneticiliğini Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emre Atılgan'ın, AR-GE Faaliyetleri Koordinatörlüğünü ise Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz'ın üstlendiği projede, Edirne Lisesi'nin yanı sıra Bulgaristan'dan Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi ve Akad N. Zelinski Yüksekokulu ile ortaklaşa hareket edecek olan Trakya Üniversitesi, çevresel koruma ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması adına bölgesel ve sınır ötesi düzeyde iş birliği içinde olacak. 1 milyon 384 bin Euro tutarında altyapı ve AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı projede, ayrıca ortak araştırma metodolojilerinin geliştirilmesi adına proje ortaklarının araştırma altyapıları güçlendirilecek.

Türkiye ve Bulgaristan'ın deniz, nehir ve göl gibi kendi su sistemlerinde örnek uygulamaları hayata geçirme ve doğanın korunmasında etkileşim kapasitesini geliştirme odaklı yürütülecek projenin temel stratejisini, ortak bilimsel araştırma metodolojileri oluşturacak. Çevresel koruma bilinci ve sürdürülebilir kalkınma farkındalığı oluşturmak amacıyla “Mavi Büyüme İçin Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları” isimli bir proje geliştiren Trakya Üniversitesi, bölgesel ve sınır ötesi düzeyde bir ortaklık kuruyor.

3 adet laboratuvar kurulacak ve 1 araştırma teknesi alınacak

Proje dâhilinde Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi binasına ek olarak 450 metrekarelik bir alan inşa edilerek son teknolojik ekipmanlarla donatılı Su Kirliliği İzleme Laboratuvarı, Su Ekosistem Laboratuvarı ile Su Kültürü ve Biyoteknoloji Laboratuvarı kurulacak. Ayrıca, Edirne'de su analizlerinde veri toplama işlevinde kullanılmak üzere bir “Araştırma Teknesi”nin de alınacağı proje kapsamında Edirne Lisesi'nde, bilimsel yöntemlerin çeşitliliğini deneyimlemek ve araştırmacılarla etkileşim kurulmasına olanak sağlayacak bir “Sanal Laboratuvar” da hizmete sunulacak. Edirne Lisesinin sahip olacağı ekipmanlarla öğrenciler, çevrimiçi ve eşzamanlı olarak Trakya Üniversitesi'nde mevcut laboratuvarlarda gerçekleştirilen uygulamalara dâhil olabilecek.

“Mavi Kalkınma” kavramı konusunda üniversite öğrencileri ve bölge paydaşları için çeşitli farkındalık faaliyetlerinin de yürütüleceği projede, “Uluslararası Mavi Büyüme Konferansı”nın yanı sıra Mavi Büyüme Proje Pazarı: Mavi Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma, Döngüsel Ekonomi ve Su Sistemleri, Çevre Korumada Yenilik, Sınır Aşan Sular Sular ve Kirlilik alanlarını kapsayan bir proje yarışması düzenlenecek. Çevre konularında çalışan teknoloji şirketlerinin ürünlerini ve çalışmalarını sergileyebilecekleri bu organizasyonda öğrencilerin, çevre koruma bilincinin artırılması ve yeni teknolojiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olması sağlanacak. Ayrıca Edirne Lisesi öğrencilerine yönelik yapılacak “Mavi Bilim Kafesi” etkinliği ile öğrencilerin proje geliştirebilmesi için kendilerine profesyonel eğitim ve danışmanlık desteği verilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne'nin eğitim alanında iki önemli kurumunu böyle bir projede buluşturmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Günümüzde büyük belirtilerini gördüğümüz, gelecek yıllarda da insan sağlığını ciddi anlamda tehdit edecek çevresel olayların farkında olarak geliştirdiğimiz bu projenin gelecek nesillere sağlıklı bir dünya, yaşanılabilir bir çevre bırakma açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle böyle bir projenin hayata geçmesinde büyük emekler sarf eden proje ekibini gönülden kutluyor, projenin sadece bölgemize değil, tüm dünyaya fayda getirmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı.