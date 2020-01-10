Trakya Üniversitesinden önemli Bulgaristan temasları

Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki üniversite ve kurumlarla iş birliği içerisinde olmayı önemseyen Trakya Üniversitesi, Balkanlar'daki ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Trakya Üniversitesinin Türkiye ve Balkanlar'daki kültürel ve bilimsel ortama yaptığı katkıları anlatmak, üniversiteyi uluslararası platformlarda tanıtmak ve iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunmak için Bulgaristan'a giden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı ve Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Kamil Kolabaş, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan eşlik etti. Bulgaristan temaslarında Rektör Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Şumen Valisi, Şumen Üniversitesi Rektörü, Şumen Bölge Müftüsü ve Razgrad Valisi ile bir araya geldi. Şumen ve Razgrad kentlerindeki üst düzey yöneticiler ve kanaat önderleriyle görüşen Türk heyeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile hayata geçirilecek projeler ve mevcut iş birliği konularında temaslarda bulundu.

Şumen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Georgi Kolev'i de makamında ziyaret eden heyet, Şumen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Çavdar Sotirov, Senato Başkanı Doç. Dr. Yuriy Prodanov, Türk Filolojisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meryem Salim, Dr. Öğr. Üyesi Menent Shukrieva ve emekli tarih öğretmeni Tahsin Yuseinov ile buluştu. Toplantıda iki üniversite arasındaki uzun yıllara dayanan köklü iş birliği ile ortak eğitim ve proje imkânları görüşüldü. 1998 yılından itibaren Trakya Üniversitesi ile yakın temas halinde olan Şumen Üniversitesi ile yapılan görüşmelerde, kurumlar arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Öğrenci ve öğretim görevlisi değişim programlarının yanı sıra eğitim ve kültür alanındaki diğer iş birliği olanaklarının da değerlendirildiği temaslarda, Trakya Üniversitesi Bulgarca Bölümü'nde “2+2 Çift Diploma Programı” ile öğrencilerin iki yıl Bulgaristan Şumen Üniversitesinde, iki yıl da Trakya Üniversitesinde eğitim almasını sağlamaya yönelik protokol masaya yatırıldı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Şumen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü ziyaret ederek, bölümde görevli akademisyenlerle görüştü.

Eğitim ve akademik konulardaki temaslarını tamamlayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Şumen Bölge Müftüsü Mesut Mehmedov'la da bir araya geldi. Görüşmenin ardından heyet, halk arasında “Tombul Cami” olarak bilinen Şerif Halil Paşa Camii ile Balkan coğrafyasından çok sayıda âlim ve din adamının yetişmesine vesile olan Şumnu İmam Hatip Lisesi Nüvvab'ı ziyaret etti. Heyet, ziyaret sırasında Nüvvab'da okuyan 12. sınıf öğrencilerinin dersine girerek öğrencilerle sohbet etti.

Hitrino'da (Şeytancık) bulunan Koca Yusuf Heykeli ve Hitrino'ya bağlı Çerna (Karalar) köyünde bulunan Koca Yusuf Evi Müzesi, heyetin Şumen ziyaretindeki son durakları oldu. Razgrad temasları öncesi Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Şumen Valisi Stefan Jelev tarafından akşam yemeğinde ağırlandı. Eski Şumen Valisi Veutsislav Venkov'un da katıldığı programda, komşu ve dost iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacak ve farklı organizasyonlarda kurumları bir araya getirecek konular konuşuldu. Görüşmede ayrıca, Edirne'deki sağlık sisteminin Balkanlar'da yaşayan soydaşlara sağladığı kolaylıklar değerlendirildi. Bulgaristan'daki Türk soydaşların, gerek Trakya Üniversitesi Hastanesinden gerekse İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinden Türkiye'deki vatandaşlarla aynı haklara sahip bir şekilde faydalanabileceği vurgulandı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bölgeye olan ilgilerinin ve iş birliği adımlarının devam edeceğini belirterek, samimi ağırlamadan dolayı tüm yetkililere teşekkür etti.

Şumnu temaslarını tamamlayan heyet, Razgrad'a hareket etti. Razgrad'da Vali Günay Hüsmen ile görüşen heyet, Trakya Üniversitesinin dış ilişkilerde yürüttüğü politika, Bulgaristan'da gerçekleştirdiği çalışmalar ve diğer konularda bilgiler verdi. Vali Hüsmen, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluk ilişkilerine katkıda bulunmak için çaba göstereceklerini belirtti. Razgrad'daki Pargalı İbrahim Paşa Camii'ni de ziyaret eden heyet, caminin restore edilmesi konusunda görüşmelerde bulunduktan sonra Bulgaristan temaslarını tamamlayarak Romanya'ya hareket etti.