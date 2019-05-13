Trakya Üniversitesi'nden ‘pehlivanlara' müjde

Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Deste Boy ve üzeri boylarda ilk 3 dereceye giren pehlivanlara ‘Milli Güreşçi' statüsünde lisans eğitimi vereceklerini, Başpehlivan olan güreşçilere de yine Milli statüde yüksek lisans eğitiminin önünü açtıklarını söyledi.

Dr. Erhan Tabakoğlu, dünyanın en eski spor organizasyonları arasında gösterilen, ata sporu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, dualı çayır Er Meydanı'nda boy gösteren koç yiğitleri, Trakya Üniversitesi olarak daha da kıymetlendirmek istediklerini belirtti.

Rektör Tabakoğlu, bu kapsamda Kırkpınar'a katılan yağlı güreş pehlivanlarının lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde ‘Milli güreşçi' statüsü uygulanması için gerekli şartları açıkladı. Tabakoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu ile ilgili gerekli yazışmaların yapıldığı ve anlaşmanın sağlandığını sözlerine ekledi.

“Yağlı güreş yapan değerli pehlivanlarımızı teşvik edelim”

Tabakoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz Edirne Kırkpınar'ı bütün yağlı güreş pehlivanları için çok önemli. Edirne'nin de üniversitesi Trakya Üniversitesi bu konuda bir atılım yapmalı. Zaten Beden Eğitimi Meslek Yüksekokulumuzun adı Kırkpınar, bizde düşündük ki; yağlı güreş yapan değerli pehlivanlarımızı teşvik edelim. Onları kıymetlendirelim, hatta mümkünse üniversitemizin bünyesine alalım” dedi.

Hak kazanan pehlivanlar, ‘Milli Güreşçi' sayılacak

Rektör Tabakoğlu, pehlivanların Milli Güreşçi statüsünde sayılabilmeleri için elde etmeleri gereken derece ve boyları anlatarak, “Bu yüzden, baş altında, deste boy ve üzeri boylarda ilk 3 dereceye giren pehlivanlarımızı lisans eğitimi için Milli güreşçi kabul ediyoruz. Ayrıca, Başpehlivan olmuş, okul mezunu güreşçilerimizi de yüksek lisansa kabul ediyoruz. Bunları da Milli statüde kabul ettik. Böylece Trakya Üniversitesi hem bu güreşi yapan evlatlarımıza destek oluyor, hem de onların akademik gelişimlerine fayda sağlıyor. Böylece burada işi bilen bir ekip oluştukça da belki ileri de bir kulüp oluşturarak, Trakya Üniversitesi bilimsel imkânlarını da kullanarak, Yağlı Güreş'e hizmet etmek için gayret edecek” diye konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda Kırkpınar Şampiyonu olan İsmail Balaban ve kendisi gibi Başpehlivan olan Turan Balaban kardeşler, Yüksek Lisans öğrenimlerini Trakya Üniversitesi'nde yapıyor.