Trakya Üniversitesinden “Sıfır Atık” projesine tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının organizasyonu ile tüm Türkiye'de başlatılan “Sıfır Atık” projesine Trakya Üniversitesinden önemli katkılar gelmeye devam ediyor.

Trakya Üniversitesinde, Rektörlük Binası'na yerleştirilen ve kısa süre içerisinde tüm yerleşkelerde kullanılacak olan atık kumbaralarının ardından, çalışanlara doğa dostu bez torba dağıtımı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Begona Rodriguez ve "Plastiğe Hayır Platformu"nun iş birliğiyle yüzde 100 pamuktan üretilen, doğa dostu, yıkanabilir torbalar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Cem Uzun, Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin'in katıldığı etkinlikle çalışanlara dağıtıldı.

Trakya Üniversitesinin yeşili ve doğayı her zaman öncelik olarak gördüğünü söyleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Doğayı ve yaşam kaynaklarımızı korumak ve onları gelecek nesillere taşımak bizlerin borcu. Çevre kirliliğinin kritik bir eşiğe geldiği günümüzde böyle bir hareketin başlaması gerekiyordu. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan bu projeye biz de Trakya Üniversitesi olarak topyekun destek veriyoruz. Kısa zaman içerisinde hazırlıklarımızı tamamladık, geri dönüşüm için teknik alt yapı eksikliklerimizi giderdik. Rektörlük binasında başlayıp kısa süre içerisinde tüm binalarımıza yaygınlaştıracağımız atık kumbaralarımızla geri dönüşümü kaynağında başlatacağız. Bugün de çalışanlarımızın plastik poşet kullanımını önlemek ve onları bez torba kullanmaya teşvik etmek, geri dönüşüm ve çevre bilinci ile alakalı farkındalığı ve bilinci artırmak amacıyla böyle bir adım attık. Bu adımı üniversitemiz genelinde yaygınlaştıracağız. Eminim bu çalışmamız herkese örnek olacak" dedi.