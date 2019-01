Trakya Üniversitesinden sınır ötesi iş birliği projesi

Trakya Üniversitesinin, Avrupa Birliği'nin desteklediği INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında hazırladığı "Geleceği Kurtarmak İçin Doğayı Kurtarın" projesi, Ortak İzleme Komitesi tarafından onaylanarak, 266 bin 195 euro hibe almaya hak kazandı.

Avrupa Birliği'nin desteklediği INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında, Meriç Ziraat Odası'nın lider olarak başvurduğu, yürütücülüğünü ve koordinatörlüğünü oda adına Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz'ın üstlendiği “Save the Nature to Save the Future-Geleceği Kurtarmak İçin Doğayı Kurtarın” projesi, Ortak İzleme Komitesi tarafından onaylanarak, 266 bin 195 euro hibe almaya hak kazandı.

42 proje arasında yer aldı

Projenin hibe almaya hak kazandığı haberi, başkanlığını Bulgaristan'ın Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Danitsa Nikolova ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan Beyza Turan'ın yaptığı, Bulgaristan'ın Pomorie beldesinde 13 Aralık 2018'de düzenlenen toplantıda açıklandı. “Save the Nature to Save the Future - Geleceği Kurtarmak İçin Doğayı Kurtarın” projesi, Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi kapsamında, 130 proje teklifi arasından seçilen, 26 tanesi “çevre” ve 16 tanesi de “sürdürülebilir turizm” kapsamında bulunan, toplam bütçesi 12 milyon 839 bin 665,78 euro olan 42 adet proje arasında yer aldı.

Sınır ötesi bölgedeki iş birliği girişimleriyle biyoçeşitliliğin korunması, iyileştirilmesi, yeşil altyapı, doğanın korunması, sürdürülebilir kullanımı ve ortak doğal kaynakların yönetimi için kapasitenin geliştirilmesini hedefleyen “Geleceği Kurtarmak İçin Doğayı Kurtarın” projesinde, sınır ötesi bölgenin somut ihtiyaçlarının belirlenmesi kapsamında tehlikeli atıkların toplanması ve geri dönüşümü ile çevrenin koruması amaçlanıyor.

Böyle büyük bir projenin yürütücüsü ve koordinatörü olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, dost ve kardeş iki ülkeyi aynı şekilde tehdit eden bir sorun üzerine bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bulgaristan-Türkiye sınırında 90 bin dönümün üzerinde pirinç tarlasının bulunduğu Meriç bölgesinde, her ay çiftçiler tonlarca kimyasal madde ve bunların plastik kutularını doğrudan ekosisteme atarak toprakların ve suların kirlenmesi gibi ciddi sorunlara neden oluyor. Bu proje kapsamında toprak analizi, kirliliğin belirlenmesi, atıkların toplanması, kirletici kimyasalların temizlenmesi, tarlalarda kullanılan ve kontamine olan plastik malzemelerin temizlenerek geri dönüşümün sağlanması, atık geri dönüşümü ve toplanması için bir kültür oluşturulması ve stratejilerin hazırlanması, atık geri dönüşümünün pozitif olduğuna dair halkın bilinçlendirilmesi gibi faaliyetleri kapsıyor" dedi.

Projenin yürütülmesi ve proje takviminin net olarak belirlenmesi amacıyla Türk ve Bulgar heyetleri Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinde bir araya geldi.