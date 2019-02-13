Trakya Üniversitesinden Sosyal Çocuk Akademisi

Trakya Üniversitesi Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri'ndeki gastronomi atölyesinde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal İşletmeler Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Burak İşçimen'in hazırladığı sürprizlerle etkinliklere başlayan çocuklar, öncelikle farklı lezzetleri gözleri kapalı şekilde tadarak tanımaya çalıştı. Gruplara ayrılan çocuklar, arkadaşlarının verdiği yiyeceklerin tadına bakarak ne olduğunu tahmin etti.

Eğlenceli anların yaşandığı tadım yarışmasından sonra çocuklar hep birlikte şarkılar eşliğinde hamur yoğurarak ekmek ve kek yapmanın tüm aşamalarını öğrendi. Öğle yemeğinin ardından Mimarlık Fakültesine geçen çocuklar, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Mıhlayanlar eşliğinde okulu gezerek binanın tarihi hakkında bilgiler aldı. Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mehpare Saka'nın denge ve ağırlık konusunda balonlarla verdiği eğlenceli eğitimin ardından yine gruplara ayrılan çocuklar, makarna kullanarak hayallerindeki köprüleri tasarladı. Etkinlik, Mimarlık Fakültesindeki toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşi ve atölye fikrinin sahibi Dr. Nilgün Tabakoğlu, Gönül Elçileri-Geleceğim Sensin projesinin bir iyilik hareketi olduğunu belirterek, bu hareketin atölyeler gibi çok farklı etkinliklerle sürdüğünü ve Trakya Üniversitesi olarak birçok çocuğun hayatına dokunmaya devam ettiklerini ifade etti. Dr. Nilgün Tabakoğlu, “Suya atılan bu taşın halkaları günden güne büyüyor. Bu halkaların içerisine ne kadar çok yavrumuzu dahil edebilirsek mutluluğumuz da artıyor. İlk örneğini düzenlediğimiz atölye çalışmalarıyla onlara yepyeni bir ufuk kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Değerli hocalarımızın da katkılarıyla, çok küçük dokunuşlarla çocuklarımızın yüzlerinde bir gülümsemeye vesile oluyoruz. Bugün burada üniversitemizin imkanlarıyla iki ayrı modül uyguladık ve gün boyunca çok keyifli dakikalar yaşadık. Gerçekleştirdiğimiz ilk çalışma aynı zamanda önümüzdeki günlerde başlatacağımız Gönül Elçileri Çocuk Akademisi'nin de temellerini oluşturacak. Bu kapsamda ilerleyen günlerde, Edirne ve ilçelerinden farklı okullardaki öğrencileri de üniversitemizde ağırlayacağız" dedi.