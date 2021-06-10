Trakya Üniversitesi'nden “Stresin Fizyolojik Etkileri” semineri

Trakya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen etkinlikte, çağımızın hastalığı “stres” ele alındı. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Banu Yaman Ortaş'ın öncülüğünde gerçekleştirilen seminere, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Doğru konuşmacı olarak katıldı.

Microsoft Teams üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen seminerde, stresin insan üzerindeki fizyolojik etkisi hakkında katılımcılara geniş bilgiler verildi. Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Arzu Doğru stres, stresin tarihsel süreci, strese sebep olan faktörler, stres belirtileri, stres anında vücuttaki tepkiler, strese karşı nöro-hormonal yanıt ve stresle mücadele konularında önemli bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Arzu Doğru sunumunda, stressiz bir yaşamın mümkün olmadığını ancak stresi yöneterek gerek psikolojik gerekse fizyolojik sağlığın korunabileceğini ifade etti. Bedenimizin stres karşısında ve devamında stresi ortadan kaldırmak, azaltmak ya da başa çıkmak için hormonal tepkiler verdiğini ifade eden Prof. Dr. Arzu Doğru, modern yaşamın önemli unsurlarından biri olan stresin doğru yönetilmediğinde ciddi sorunlara yol açabileceğinin altını çizdi.

Üniversitemizde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminerde ayrıca, pandemi döneminde sıklıkla görülen strese karşı alınacak tedbirler de ele alındı.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğrencileri Taha Yarar, Nteria Karantai, Elif Uzun, Yusuf Kormaz ve Rabianur Çolak Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında “Eğitim Günleri” başlığı altında düzenlenen etkinliğin proje ekibinde yer alan isimler oldu.