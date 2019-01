Trakya Üniversitesinin “Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası” geleceğe yürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'un himayelerinde gerçekleştirilen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" isimli çatı proje kapsamında hayata geçirilen “Geleceğim Sensin” projesi çerçevesinde, Edirne'de konser ve ödül töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu'nun fikri ve Edirne Valiliğinin desteğiyle hayata geçirilen “Geleceğim Sensin” projesi kapsamında, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen “Geleceğim Sensin Konseri ve Ödül Töreni”ne, Edirne Valisi Ekrem Canalp, eşi Dr. Ayten Canalp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu, Edirne Eski İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, aileler ve öğrenciler katıldı.

Dr. Nilgün Tabakoğlu'nun fikriyle hayat bulan proje kapsamında, Gönül Elçisi olarak görev alan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Dr. Öğr. Üyesi Musa Eren İşkodralı, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner Dinç, Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Tan, Öğr. Gör. Sela Can Dökmeci, Arş. Gör. Ümit Çavuş, Öğretim Elemanı Gizem Alkan ve Adnan Sever, Edirne'nin farklı bölgelerindeki ilköğretim okullarında bir yetenek taraması gerçekleştirerek, 17 okuldan 55 yetenekli öğrenciyi, şan, nota ve enstrüman başta olmak üzere kapsamlı bir müzik eğitimine aldı. 1 yılı aşkın süredir devam eden eğitimlerin 4. ayında, çocukların oluşturduğu koro ve orkestra tarafından hazırlanan “Geleceğim Sensin Konseri” Mayıs 2018'de Edirne'de gerçekleştirildi ve proje büyük beğeni kazandı. Proje ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye'nin 81 ilinde görev yapan valilerin eşlerine örnek proje olarak anlatıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edilen “Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası” Ankara'da bir konser verdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşi ve projenin fikir sahibi Dr. Nilgün Tabakoğlu törende yaptığı konuşmada, "Trakya Üniversitesi olarak Edirne Valiliğinin destekleriyle hayata geçirdiğimiz ‘Geleceğim Sensin' projemizi, Ankara'da, 81 ilimizin valilerinin eşlerinin bulunduğu bir ortamda, örnek bir proje olarak anlatmak, hepimiz için ayrı bir onur ve gurur vesilesi oldu. Hem çocuklarımız hem de bizler bu sayede unutulmaz bir tecrübe yaşadık. Bu nedenle çocuklarımızla ne kadar gurur duysak az. Sürdürülebilirlik ilkesiyle çıktığımız bu yolda, çocuklarımızı sanat eğitimi konusunda desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek yeni konserlerle, çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürecek. Diğer taraftan ne mutlu bize ki, projemize dahil olan 8 çocuğumuz, arkadaşlarının rol modeli olarak, bugün Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın öğrencisi. Sanıyorum projede emeği geçen herkes için bundan daha değerli bir sonuç olamaz. Bu proje sayesinde gördük ki üniversitemiz, bilim üreten bir kurum olmanın çok ötesine geçerek, topluma değer katma misyonunu da üstlendi. Valiliğimiz ortaya koyduğu çabayla, toplumsal gelişim için çalıştığını, her şeyden önce halk için var olduğunu bir defa daha ortaya koydu" dedi.

"Geleceğim Sensin adlı çalışmamız büyük hedefe önemli bir katkı sunmuştur"

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in Eşi Dr. Ayten Canalp, 2012 yılından bu yana Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Gönül Elçileri projesiyle ülke genelinde birçok güzel işe imza atıldığını dile getirerek, "İlimizde gerçekleştirilen Geleceğim Sensin adlı çalışmamız da bu büyük hedefe önemli bir katkı sunmuştur. Bu projede müziğe ilgisi olan çocuklarımızın yetenekleri uzman eğitmenler tarafından keşfedilmiş ve geliştirilmiştir. Bu yolda çocuklarımıza gönüllü rehberlik eden Gönül Elçisi hocalarımızın gayretleri, emekleri ve heyecanları takdire şayandır. Sevgili çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Gelecekte bu toplumu var edecek olanlar sizlersiniz. Bu yeteneğinizi proje kapsamında geliştirmek sizler için önemli bir fırsat. Çocuklarımızı bu yolda yalnız bırakmayan ailelere de teşekkür ediyorum. Bundan sonra yepyeni projeler için çalışmaları sürdüreceğiz. Başta Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere bu önemli çalışmayı ilimize kazandıran Dr. Nilgün Tabakoğlu ile eski valimizin eşi Nurcan Özdemir'e ve gönüllü eğitmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise projede yer almaktan duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirerek "Projenin sahibi eşimi kutluyorum. Bu proje kendisinin çabası sayesinde bu kadar uzun soluklu olabildi. Geçmiş dönem Valimize ve Hanımefendi'ye özellikle teşekkür ediyorum. Her anlamda yanımızda oldular. Yeni Valimize ve Hanımefendi'ye de gösterdikleri ilgi ve teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Her türlü destekleriyle yanımızdalar. Her yerde öğrenilmiş bir çaresizlik var. Böyle çabalar sayesinde öğrenilmiş çaresizliği, ‘Okusan ne olacak?', ‘Çalışsan ne olacak?' gibi kalıpları kırmak en büyük başarı. Çalışarak bir şey olunabileceğini, ekip ruhuyla bir arada olunduğunda daha güzel işler yapılabileceğini gösteren bu güzel çalışma için sevgili öğrencilerimize, tamamen mesaileri dışında emek harcayarak çocuklarımızın gelişimine dirayetle katkı sunan başta Prof. Ahmet Hamdi Zafer olmak üzere kıymetli Devlet Konservatuvarı hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu sayede 55 ailemize de dokunmuş olduk. Eğer çalışılırsa, istenilirse, emek ve destek verilirse bu çocuklarımızın Külliye'de dahi olabileceklerini, dünyanın en güzel yerlerinde olabileceklerini ispat etmiş olduk" dedi.

"Bazı sözcükler vardır ki sözlükler çaresiz kalır, onların tercümesi yoktur"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, konser öncesi yaptığı konuşmada, işin öneminin projenin adında gizli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Birçok kelimenin karşılığı sözlükte bulunabilir ancak bazı sözcükler vardır ki sözlükler çaresiz kalır, onların tercümesi yoktur. Gönül kelimesinin İngilizce karşılığını bulamazsınız. Kalp derseniz bulunur ancak gönül kelimesinin karşılığını bulamazsınız. Gönül denilen kelimeyi bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz ve bizim Türkçemiz icat etmiştir. ‘Gönül Elçileri' projesi de bizim icat ettiğimiz kelimenin üzerine kurgulanmış bir projedir. Proje çerçevesinde Edirne'nin pek çok mahallesinden gençlerimiz, çocuklarımız bir araya getirildi ve öğrencilerimize bir mesaj verilmeye çalışıldı. Gençlerimiz ‘Gönül Elçileri' projesiyle şunu öğrendi, dediler ki 'Eğer biz çaba ve gayret gösterirsek, inanırsak gün gelir bu Külliye'de konser veririz.' Ama ben gençlerimize şunu söylemek istiyorum, sizler aynı şekilde çaba göstermeye, çalışmaya devam ederseniz gün gelir Külliye'de Cumhurbaşkanı dahi olabilirsiniz. Eğer siz gençlerinize imkanlar sunabilirseniz, onların önündeki engelleri kaldırabilirseniz, ufak dokunuşlarla onlara destek olabilirseniz bir gün gelir Edirne'nin çocukları Külliye'de konser verir ve belki de bir gün Edirne'nin bir çocuğu Külliye'de Cumhurbaşkanı olabilir. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen bütün akademisyen arkadaşlarıma başta sayın Rektörümüze ve değerli eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu Hanımefendi'ye, eski Edirne Valimiz Sayın Günay Özdemir ve eşi Nurcan Özdemir Hanımefendiye teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından başlayan konserde, “Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası”nın seslendirdiği şarkılar büyük alkış aldı. Konserde ayrıca öğrencilerin darbuka ve klarnet gibi enstrümanlarla sergiledikleri solo performans büyük beğeni topladı. Konserin ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu tarafından “Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası” öğrencilerine, öğrencilerin öğrenim gördüğü okulların müdürlerine ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri “Geleceğim Sensin” projesi Gönül Elçileri'ne hediyeleri takdim edildi. Hediye törenin ardından düzenlenen kokteyl tüm konukların katılımıyla gerçekleşti.