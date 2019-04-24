Trakya Üniversitesinin ‘Gönül Elçileri-Çocuk Akademisi' projesi

Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu'nun önderliğinde, Trakya Üniversitesinin akademik ve sosyal imkanlarından ilköğretim okullarındaki çocukların faydalanması amacıyla hayata geçirilen “Gönül Elçileri Çocuk Akademisi” projesi kapsamında, Edirne Merkez Kadripaşa İlkokulundan öğrencileri ağırladı.

Öğrenciler, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Selimiye Camii ve Millet Kıraathanesi'ni gezerek çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Atölye çalışmalarında yepyeni ufuklara yelken açan çocuklar, oldukça keyifli bir gün geçirdi.

Trakya Üniversitesinin farklı bilim dallarından akademisyenlerin “Gönül Elçisi” olarak görev aldığı akademinin misafirleri olan Kadripaşa İlkokulu öğrencileri, programın ilk bölümünde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğlenceli bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Atölye çalışmasında öğrenciler, Eğitim Fakültesinden Arş. Gör. Dr. Mehpare Saka eşliğinde geliştirmeye yönelik estetik bakış açısıyla köprü tasarımı yaptıktan sonra köprünün maketini yaptı. Arş. Gör. Dr. Mehpara Saka, gerçekleştirdikleri çalışmada dikkat, koordinasyon ve üretim gibi kavramların geliştirilmesinin amaçlandığını belirterek minik öğrencilerin gerçek bir yaşam becerisi kazandıklarını ifade etti.

Dr. Mehpara Saka ayrıca "Öğrencilerimiz; doğaya dost, basit malzemelerle Milli Eğitim Bakanlığının programına uygun mühendislik-tasarım süreçlerini uygulayarak belirli kriterlerle tasarım yapıyorlar. Öğrencilerimiz, bugün düzenlediğimiz atölye çalışması sayesinde hem Yaparak-Yaşayarak Metodu ile bilgilerine yenilerini eklediler hem de takım çalışması ruhu kazandılar. Günlük hayatta karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri üzerinden hareket ederek öğrencilerin sorun çözme yeteneklerinin gelişmesini de destekliyoruz. Bugün minik öğrencilerimizle birlikte olmaktan mutluyuz" dedi.

Programın ikinci kısmında öğrenciler, Avrupa Konseyi Avrupa Müze Ödülü ve Mükemmellik Kulübü En İyi Sunum Ödülü sahibi Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini gezdi. Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Müze Müdürü Öğretim Görevlisi Hakan Akıncı'nın rehberliğinde Sultan 2. Bayezid Külliyesi'ni gezen öğrencilere, Osmanlı döneminde burada verilen sağlık hizmetler ve geleneksel tıbbın ulaştığı noktalar hakkında bilgi verildi. Öğr. Gör. Hakan Akıncı "Sultan 2. Bayezid Külliyesi, atalarımızın insana verdiği değeri ve bu anlayışı en güzel biçimde yansıtan önemli bir mekan. Öğrencilerimize bu önemli değerleri anlatmış olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini aktardı.

Programın devamında, Mimar Sinan'ın ustalık eseri ve Edirne'nin en önemli eserlerinden Selimiye Camii gezildi. Selimiye Cami'nin tarihi ve eşsiz özellikleri Öğr. Gör. Hakan Akıncı tarafından öğrencilere anlatıldı. Trakya Üniversitesi Millet Kıraathanesi'nde verilen ikramların ardından, minik öğrencilerin geçirdikleri eğlenceli günle ilgili duygularını kağıda dökmesiyle son bulan etkinlikte öğrenciler büyük mutluluk duyduklarını ve Edirne'nin sahip olduğu değerler hakkında çok önemli bilgiler edindiklerini ifade etti.

Trakya Üniversitesi, Gönül Elçileri-Çocuk Akademisi projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen farklı ilkokullarda okuyan öğrencilerle buluşmaya devam edilecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar her Çarşamba günü gerçekleştirilecek buluşmalarda öğrencilere yönelik gastronomi, mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar, eğitim başta olmak üzere farklı alanları kapsayan atölye çalışmaları ve kültürel geziler gerçekleştirilecek.