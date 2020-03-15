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Trakya'da hafta kışla kapanıyor

Trakya’da bir süredir devam eden bahar havası, bugün itibariyle yerini kuvvetli poyraz ve sağanak yağışlara bıraktı.

Trakya'da bir süredir devam eden bahar havası, bugün itibariyle yerini kuvvetli poyraz ve sağanak yağışlara bıraktı.


Edirne'de, geçtiğimiz Cuma günü hava sıcaklığı 24 derece ve Cumartesi günü ise 20 derece olarak ölçülürken, bugün ise sert bir düşüşle hava sıcaklığı 7 dereceye indi.


Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde tek haneli değerlere inen sıcaklıklarla birlikte sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış öğle saatlerinde etkisini artırmaya devam ediyor.


Gecenin ilerleyen saatlerinde Kırklareli'nin Demirköy, Dereköy ve Kofçaz bölgelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

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