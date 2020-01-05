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Trakya'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya’da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Kar yağışının aralıklarla Salı günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

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