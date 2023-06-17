Trakya'da YKS heyecanı

İyi bir üniversite hayali ile sınava katılacak milyonlarca aday YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilk oturum TYT Saat 10.15'te başladı.

Bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacaklar. Adaylar, ilk oturum için heyecanlı bir şekilde okulun yolunu tutarak sıraya girdi.

Trakya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilk oturum TYT sınavı okulda adaylar, okul önünde veliler için heyecanlı başladı. Sınava girecek binlerce aday sabahın erken saatlerinde okul önlerine gelerek sınav heyecanı yaşadı. Adaylar sınav salonlarına belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek içeriye alındı.

Edirne'de de sınav için çocuklarını okul önlerinde bekleyen velilerin heyecanı gözlerine yansıdı. Sınava giren çocukları için kimisi tespih çekti, kimisi ise Yasin okudu. Veliler sınava giren çocukları için okul önlerinde dua etti.

Ebru Akyıl, erkek arkadaşını sınava getirdiğini belirterek çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kızını 2. kez üniversite sınavına getiren Cenk Kutluer, “Kızım ikinci sınavına giriyor. İlk üniversiteyi bitirdi, şimdi başka üniversite için tekrar giriyor. Çok heyecanlıyız” dedi.

Nurgül Bal ise hayırlı olması temennisinde bulunarak herkese başarılar diledi.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki sınava geç kalan bayan, tüm ihtimalleri göz önüne alarak sınav salonuna kadar gitti.

Salon yetkililerinin sınava geç kaldığı için sınava almadığı aday ise büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarını tutamayıp ağlayarak giriş kapısından çıkarak gitti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da sınav heyecanı yaşandı. Öğrenciler içeride ter dökerken, veliler de dışarıda ter döktü.