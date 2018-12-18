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Trakya'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Edirne’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Trakya’da kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trakya'da kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, yağmur şeklinde devam eden yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve zamanla Tekirdağ çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesinin tahmin edildiği ifade edildi. Edirne ve Kırklareli'nde beklenen kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 santimetre, Tekirdağ'ın batısında ise 10-20 santimetre civarında örtü bırakması bekleniyor. Vatandaşlar; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı.

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