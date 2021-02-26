TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplandı

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2021 yılı Şubat ayı olağan toplantısını Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Edirne'de gerçekleştirdi.

Devlet Konukevi'nde yapılan toplantıya Kırklareli Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Tekirdağ Ticaret Odası Başkanı Cengiz Günay, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.

Toplantı bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi ile başladı. Ardından geçmiş dönemlere ait program kapanış raporlarının sunulması, 2020 yılı Ajans Faaliyet Raporunun değerlendirilmesi ve bazı projelerin süre uzatım taleplerinin görüşülmesi ile sona erdi.