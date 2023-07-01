Trakyalı çiftçinin saman mesaisi

Türkiye'ni en önemli tahıl ambarı Trakya'da hasat edilen buğday tarlalarında bu kez ‘saman mesaisi' başladı.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden olan Trakya'da hububat hasadının ardından saman balyalama mesaisi de başladı.

Bölgede etkili olan son yağışlarla birlikte hububat ekimi yapan alanlarda ekim sonrası biçerdöverler tarafından hasat edilen ve tarlada kalan saplar, balya makinesiyle saman haline getiriliyor. Balya makinesiyle hazırlanan samanlar satışa sunuluyor.

Edirne'de de bağlanarak hazırlanan saman balyaları, ihtiyacın yoğun olarak hissedildiği Ege bölgesine tırlarla sevk ediliyor. Saman balyaları besiciler tarafından depolanıp kış mevsiminde, köylüler tarafından hayvanlara yem olarak veriliyor.

Hayvancılığın olmazsa olmazları arasında yer alan ve önceki yıllarda yüzüne kimsenin bakmadığı saman, şimdilerde üreticinin yüzünü güldürüyor. Artan maliyetler sebebiyle ekimi azalan arpa saman balyasının fiyatlarının yükselmesine, sebep oluyordu.

Orhaniye köyünden Halil İbrahim Cart verimli bir sezon olduğunu belirterek, "Arpayı biçtik şimdilik, hayvanların ihtiyacı olan samanı hasat sonrası toplamaya başladık. Yerdeki mahsulü toplayıp mısır ekeceğiz. Kış samanını şimdiden toplayacağız. Balyası 15 liradan bağlıyoruz” dedi.