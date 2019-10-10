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TREDAŞ'IN Edirne yatırımları 65 milyon TL'yi aşacak

Trakya Elektrik Dağıtım A.

Ş. (TREDAŞ) şebeke yatırımları kapsamında 2019 yılında Edirne'ye 65 milyon TL'yi aşan yatırım yapacak.


Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde modern ve teknolojik alt yapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ş. (TREDAŞ) Edirne'de 2019'da hayata geçirmeyi planladığı 58 projenin 39'unu tamamladı. Kalan 14 proje üzerinde de çalışmalarına hızla devam eden TREDAŞ, şu ana kadar 23 ilçe ve belde ile 19 köy şebekesini yeniledi.


Kısa süre içerisinde kalan yatırım projelerini de devreye almayı planlayan TREDAŞ, geçmiş yıllarda Edirne'ye gerçekleştirilen toplam yatırım miktarını ikiye katlayarak, yıl içerisinde toplam 65 milyon TL'yi aşan yatırım gerçekleştirmiş olacak.


TREDAŞ'ın hizmet verdiği Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, enerji arz güvenliğini sürdürülebilir ve kalıcı hale getirmek amacıyla ekipler büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor.

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