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TSK ve AFAD'dan ortak operasyon: 13 mülteci adacıkta yakalandı

Edirne’de, Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçiş yapmak isteyen 13 mülteci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin AFAD ile ortak çalışmasında, adacık üzerinde yakalandı.

Edirne'de, Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen 13 mülteci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin AFAD ile ortak çalışmasında, adacık üzerinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 27 Mart'ta Türk karasuları içinde kalan bir adacıkta arama yapmak isteyen askeri yetkililer, Edirne AFAD ekibinden yardım talebinde bulundu. Askeri yetkililer ile adaya çıkan AFAD ekipleri, gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda adacıkta saklanan, Yunanistan'a kaçma girişimi hazırlığında olan toplam 13 mülteciyi yakalayarak, askeri yetkililere teslim etti. 13 mültecinin tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi.

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