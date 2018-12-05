TÜBİTAK 2204 Proje Hazırlama Atölyesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, il genelinde bulunan ortaokul ve liselerden öğrenciler ile danışman öğretmenler katıldı.

TÜBİTAK İstanbul Avrupa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Özkol tarafından katılımcılara, yarışma süreci, yarışmanın amacı, yarışmanın içeriği, yarışmanın temel ilkeleri, başvuru koşulları, başvuru değerlendirmesi, yarışma takvimi, projenin neden yapılması gerektiği konularında bilgiler aktardı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, konuşmasında, TÜBİTAK projelerinin ülke geleceği için son derece önemli olduğunu söyleyerek, TÜBİTAK'ın, projesi olan kişilerin önünde duran taşları kaldırmaya yardımcı olduğunu, yurt içinde yüksek öğretime geçişte katsayı desteği verdiği gibi, yurt dışında okuma hedefi olan birçok öğrenciye burs sağlayarak, eğitimlerine büyük katkı sağladığını söyledi.

Büyük denizlerin küçük damlalardan oluştuğunu söyleyen Cırıt, çok küçük, önemsiz denen bir fikrin, buluşun insanlık için gelecek için çok faydalı bir çalışmaya ilham verebileceğini, bu yüzden TÜBİTAK tarafından öğrencilerin yapmış olduğu her çalışmanın değerlendirildiğini söyleyerek, öğrencilerin bu durumun farkında olmalarını ve fikirlerini cesaretle ortaya koymalarını istedi.

Edirne olarak her yıl daha fazla proje ile TÜBİTAK'a başvuruda bulunulduğunun altını çizen Cırıt, bu durumun il adına gurur verici olduğunu ve başvuruların gelecek yıllarda da katlanarak artacağına inandığını söyledi.

Edirne eğitim camiasının yöneticisiyle, öğretmeniyle ve öğrencileriyle büyük bir potansiyeli olduğunu belirten Cırıt, bu potansiyeli ortaya çıkarmaya yardımcı olacak çalışmalardan biri olan TÜBİTAK 2204 Proje Hazırlama Atölyesi bilgilendirme toplantısının eğitim camiasına ve şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

TÜBİTAK 2204 Proje Hazırlama Atölyesi Bilgilendirme Toplantısı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.