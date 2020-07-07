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TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin ve Akademik Dergiler Bilimsel Yayıncılık seminerlerine Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cem Uzun damga vurdu

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından 23-30 Haziran tarihleri arasında online olarak canlı yayınlanan “Yazarlık”, “Hakemlik”, “Editörlük” ve “Etik” seminerlerinde, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Cem Uzun “Nasıl iyi bir editör olunur?” başlığında sunum yaparak, son gün düzenlenen “Etik” seminerinin de moderatörlüğünü gerçekleştirdi.


Prof. Dr. Cem Uzun'un yönettiği ve TR-Dizin Komite üyeleri, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Canan Uzunoğlu, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Berna Arda ve Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Ekber Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı “Etik” seminerinin süresi üç saati aşarken, katılımcıların araştırma ve yayın etiği konusundaki onlarca sorusuna cevap verildi.


Seminer sonunda kapanış konuşmasını da yapan Prof. Dr. Cem Uzun, yaklaşık 1 hafta içinde TÜBİTAK ULAKBİM TV'de (Youtube kanalı) bu seminerleri izleyenlerin sayısının 30 bine yaklaştığını ve büyük ilgi gördüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.


İlgili seminerlere TÜBİTAK ULAKBİM TV'nin https://www.youtube.com/channel/UCcApq_5VZaUzNsRyekWqwQA adresi üzerinden ulaşılabilir.

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