'Tunca-2' operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerince, ruhsatsız silah bulundurma ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında Özel Harekât Polislerinin de katılımıyla drone destekli "Tunca-2" adı verilen operasyon gerçekleştirdi.

Edirne'de belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1 pompalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 9 fişek, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında aranan 6 kişinin de aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.