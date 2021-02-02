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Tunca Nehri yeniden ‘sarı alarm' seviyesine ulaştı

Edirne’de, son günlerde etkili olan yağışlarla beraber kaynağını Bulgaristan’dan alan Tunca Nehri su debisi yüksekliği ‘sarı alarm’ seviyesine yükseldi.

Edirne'de, son günlerde etkili olan yağışlarla beraber kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri su debisi yüksekliği ‘sarı alarm' seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz Ocak ayında ‘kırmızı alarm' seviyelerine ulaşan nehir debisi, bölgede sel ve su taşkınları riski oluşturmuştu.


Tunca Nehri su debisi, an itibariyle DSİ verilerine göre, Suakacağı ölçüm istasyonunda 102 metreküp/saniye olarak ölçülüyor. Kent genelinde, dün etkili olan sağanak yağış ise bugün etkisini kaybetti, hava sıcaklığı ise 13 derece olarak kaydedildi.

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