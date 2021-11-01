Tunca Nehri'nde kuraklık ve kirlilik

Edirne'de yaz mevsimindeki yağışların yetersiz olmasından dolayı Tunca Nehri, en kurak yıllarından birini yaşıyor. Su debisinin düşmesiyle nehir çevresinde zaman geçiren vatandaşların attığı çöpler gözler önüne serildi. Nehirde balık avlamak ve gezmek için gelen vatandaşlar, nehrin en kurak yıllarından birini yaşadığını ve kirliliğin kötü görüntü oluşturduğunu belirterek, çöp atmamaları konusunda insanları duyarlı olmaya davet etti. Çöplerini suya atan vatandaşların sorumsuzlukları yüzünden canlıların kötü etkilendiği görüldü.

Son 10 yılın içinde Tunca Nehri'nin en kurak dönemini yaşadığını ifade eden Murat Erdoğan, “Kış döneminde seller, taşkınlar meydana gelmişti. Hatta bu köprünün sular altında kaldığını da biliyoruz. Bu yaşanan kuraklığın sebebi Tunca Nehri üzerinde barajlarımızın yeterince olmamasıdır. Kuraklığın asıl sebeplerinden bir tanesi de Bulgaristan'dır. Çünkü barajların çoğu Bulgaristan'da bulunuyor. Bundan dolayı bize gelen suyun önü kesiliyor. Bizim Osmanlı ecdadımızdan kalma güzel, tarihi köprülerimiz var. Edirne'miz çok güzel bir şehir. İnşallah biz bu tarihi güzelliklerimizi yok etmek yerine var ederiz” dedi.

İnsanların sürekli buraya çöplerini attığından dolayı gözleri yoran bir görüntü oluştuğunu belirten Ezgi İmdat ise, “Hatırladığım kadarıyla eskiden burada su seviyesi bayağı yukardaydı. Buraya ailecek çay içmeye geliyorduk. Ama şimdi su seviyesi çok düştü ve yosunlar su yüzeyine çıktı. İnsanlar nehre sürekli çöplerini attığı için biraz gözleri de yoruyor. Eskisi kadar balık da yok, bu bizim için çok üzücü bir durum. Ben geleceğimiz için doğayı korumamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca su seviyesi çok düştüğünden nehrin kenarındaki bitkilerin de kuruduğunu görebiliyoruz. Açıkçası bu görüntü pek iç açıcı bir durum değil” ifadelerini kullandı.

Balık tutmak için Tunca Nehri'ne gelen vatandaşlardan Yaşar Üzümkoparan da, eskiden burada su seviyesinin set boyunu geçtiğini söyledi. Üzümkoparan, insanların çevreye çöplerini atmaması için daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, nehirde biriken çöplerin temizlenmesini istedi.