Tunca Nehrinde ödüllü çöp toplama etkinliği

Edirne'de İl Müftülüğü, Yeşilay ve bir grup çevreci işbirliğinde yüzeyi yosun ve çöplerle kaplanan Tunca Nehri'nde ödüllü temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Nehirdeki etkinlikte en çok çöp toplayana çeşitli ödüller verildi. Etkinlikte katılımcılar çöp toplamak için bir biriyle yarıştı. Bilindiği gibi yağışların azalmasıyla birlikte Tunca Nehri'ndeki kirlilik arttı ve çöpler gün yüzüne çıktı. Nehirdeki kirlilik ve kuraklık canlı yaşamını tehdit eder boyuta geldi. Nehrin bu kirli görüntüsüne, çevrenin daha fazla zarar görmesine kayıtsız kalmayanlar Tunca Nehri'nde çöp avına çıktı. Çöp toplama yarışmasının kazananına ise Diyanet Vakfı Edirne Şubesi tarafından sürpriz hediyeler, şekerlemecilerden yöresel tatlılar ve kitap hediye edildi.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, sağlıklı gelecek sağlıklı nesil mottosuyla temizliğin önemine dikkat çektiklerini söyledi.

"En önemli konulardan birisi temizlik"

Salgın döneminde de en önemli konulardan birisinin temizlik olduğunu belirten Bayrak, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktardı.

Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, insanlar arasındaki çevre duyarlılığını aşılamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bu etkinliğin herkese örnek olmasını dileyen Bozkurt, hem çevre temizliği hem de evdeki hijyen kuralları acısından katkı sağlaması için etkinliğe katıldıklarını belirtti.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi İspanyol Begona Rodriguez, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

"Çöp kutusu olduğunu hatırlatmak istiyorum"

Karşılaştıkları manzaradan dolayı çok üzüntü yaşadıklarını söyleyen lise öğrencisi Furkan Usta, "Bir-kaç parça çöp toplarız gideriz diye düşünüyorduk. Ama özellikle toprağın altından çıkan parçalarla beraber çok pislendiğini gördük. Çevreyi kirletenlere çöp kutusu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çöpleri yere atmak yerine çöp kovasına atabilirler. 1 dakika bile olsa gördükleri çöplerin bir tarafından tutup çöpe atabilirler. Çünkü benden sonraki nesillerde bu doğada yaşayacaklar. Onların da temiz bir çevrede kalmalarını isterim" ifadelerini kullandı.

"Çevre bilinci oluşturmayı hedefledik"

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) Edirne İl temsilcisi Ertuğrul Halaşlı, farkındalık oluşturmak adına düzenlenen etkinlikte toplumda çevre bilinci oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Çöp toplama etkinliğinin kazananı ise en çok çöp toplayan lise öğrencisi Furkan Usta oldu.

Nehri daha temiz ve daha sağlıklı hale getirmek için düzenlenen farkındalık etkinliğinde poşetler dolusu çöp toplandı.

Edirne Tunca Nehri kenarında gerçekleştirilen ödüllü çöp toplama etkinliğinin kazananı aslında doğa ve gelecek nesiller oldu.